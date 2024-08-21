ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ele aldı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ele aldı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'deki olası ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakereleri ele aldı. Görüşmede, esirlerin durumu ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için yapılan diplomatik çabalar da değerlendirildi.

21.08.2024 23:16
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes anlaşmasıyla ilgili devam eden müzakereleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de dahil olduğu görüşmede Biden ile Netanyahu, Gazze'de ateşkes görüşmelerini, esirlerin durumunu ve bölgede tansiyonun düşürülmesi yolundaki diplomatik çabaları değerlendirdi.

Söz konusu görüşmenin detaylarına ilişkin Beyaz Saray'dan ikinci bir açıklama yapılması bekleniyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ele aldı - Son Dakika

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