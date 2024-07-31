ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumların yurtiçinde üretilmeyen ABD bayraklarını satın almasını yasaklayan yasayı onayladı

Güncel

WASHINGTON, 31 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumların sadece tamamen ABD'de üretilen bayrakları satın almasını zorunlu tutan "Tümüyle Amerikan Bayrağı Yasası'nı" onayladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Salı günü onaylanan yeni yasa, bazı istisnalar hariç olmak üzere federal kurumların yurtiçinde üretilmeyen ABD bayraklarını satın almasını yasaklıyor.

Şu anda federal hükümetin yalnızca yüzde 50'si ABD menşeli malzemelerden oluşan bayrakları satın alması gerekiyor. Öneriye destek verenler, bu değişikliğin ABD'deki istihdama ve imalatçılara destek olacağını söyledi.

ABD yurtdışından özellikle de Çin'den milyonlarca ABD bayrağı ithal ediyor. ABC News'in Salı günkü haberine göre ABD, 2017'de yaklaşık 10 milyon ABD bayrağı ithal ederken bunun yüzde 99,5'i Çin'den yapıldı.

Yeni yasa, yaklaşık 6 ay içinde yürürlüğe girecek.