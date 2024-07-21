ABD Başkanı Joe Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi Üzerine Cumhuriyetçilerden Tepkiler - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi Üzerine Cumhuriyetçilerden Tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine Cumhuriyetçiler, Biden'ın adaylığa uygun olmadığını ve istifa etmesi gerektiğini belirtti. Cumhuriyetçi Mike Johnson, Biden'ın adaylıktan çekilmesini eleştirerek, yardımcısı Kamala Harris'i de hedef aldı. Cumhuriyetçi Steve Scalise ise Demokrat Parti üst yönetimini eleştirerek, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin seçmenlerin tercihlerine saygısızlık olduğunu ifade etti. Demokrat Chuck Schumer ve Hakeem Jeffries ise Biden'ın liderliğini övdü ve minnettar olduklarını belirtti.

21.07.2024 22:43
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine Cumhuriyetçiler "Biden, adaylığa uygun değilse, başkanlığa da değildir, istifa etmelidir." yönünde mesajlar vermeye başladı.

Biden'ın yarıştan çekilmesi üzerine Cumhuriyetçi ve Demokratlardan ilk tepkileri gelmeye başladı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, X hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat Partinin, adayını seçime 100 gün kala seçimlerden çıkardığını yazdı.

Johnson, "Joe Biden, Başkanlığa aday olmaya uygun değilse, Başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir. Derhal görevinden istifa etmelidir." ifadelerini kullandı.

???????Biden'ın adaylıktan çekilme kararının hemen ardından kendi yerine aday gösterdiği yardımcısı Kamala Harris'i de eleştiren Johnson, "Biden yönetiminin feci politika başarısızlıklarının ortak sahibi olan Harris ile partinin geleceği artık daha iyi değil." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Steve Scalise de Biden'ın adaylıktan çekilmesi hakkında Demokrat Parti üst yönetimini eleştirdi.

Scalise, X hesabından, "Demokrat parti patronları kendi seçmenlerine kesinlikle saygı duymadıklarını kanıtladılar. Başkalarına demokrasi hakkında ders verdikten sonra, kendi seçmenlerinin 14 milyonunun birincil tercihini çöpe atarak Joe Biden'ı listeden çıkardılar." açıklamasında bulundu.

Florida'nın Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott da X hesabından Johnson'ın çağrısına katılarak "Joe Biden yeniden aday olamazsa, önümüzdeki altı ay boyunca başkanlık görevini sürdüremeyecek ve bugün istifa etmesi gerekiyor." ifadesine yer verdi.

"Sonsuza kadar minnettarız"

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Biden'ın yarıştan çekilmesi üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın harika bir başkan, lider ve insan olduğunu belirtti.

Schumer, "Kararı elbette kolay olmadı ama bir kez daha ülkesini, partisini ve geleceğimizi ön planda tuttu. Joe, bugün, senin gerçek bir vatansever ve büyük bir Amerikalı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries de X hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın ABD tarihinin en başarılı başkanlarından biri olduğunu belirterek "Biden'ın liderliğinde bugün ülke daha iyi konumda. Sonsuza kadar minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, bugün X hesabından paylaştığı mektupta "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadeleriyle yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biden, yerine gelecek isim olarak Harris'i göstermiş ve kendisine destek verdiğini belirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi Üzerine Cumhuriyetçilerden Tepkiler - Son Dakika

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