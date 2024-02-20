ABD Başkanı Joe Biden\'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail\'in Gazze\'nin güneyindeki Refah kentine saldırı planı ve esir takası konularını ele almak üzere Mısır ve İsrail\'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı planı ve esir takası konularını ele almak üzere Mısır ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, McGurk'un bu hafta İsrail ve Mısır'a ziyaret etmesinin beklendiği kaydedildi.
McGurk'un Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mısırlı yetkililerle Çarşamba günü Kahire'de görüşmesinin beklendiği belirtilen haberde, Perşembe günü de İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer yetkililerle bir araya geleceği vurgulandı.
McGurk'un her iki ülkedeki görüşmelerinde İsrail'in Refah'a saldırısı ve İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin öne çıkacağı aktarıldı.
Haberde, İsrailli yetkililerin "Hamas'ın 4 taburunu dağıtmak için" Refah'a saldırıyı desteklediği ancak bunu "ABD ve Mısır ile koordinasyon olmadan yapmayacaklarını vurguladıkları" ifade edildi.
İsrailli ve ABD'li yetkililerin Refah'a saldırının başlamasının haftalar alacağı ve "muhtemelen Ramazan ayı sonrasında Nisan ayı ortalarında olabileceği" yorumunu yaptığı belirtildi.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.
Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı planı ve esir takası konularını ele almak üzere Mısır ve İsrail'i ziyaret edecek - Son Dakika
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