ABD Başkanı Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı ve G-7 liderlerini toplayacak

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkeye desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirdi.
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak'taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail'deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Talimatıyla, İsrail'in savunmasına yardımcı olabilmek için geçen hafta bazı ilave Amerikan askeri unsurlarının bölgeye kaydırıldığına işaret eden Biden, "(İran'dan) Gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk." bilgisini verdi.
Netanyahu ile telefon görüşmesine atıf yapan Biden, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını" belirtti.
Biden, İsrail'in bölgedeki düşmanlarına karşı kendini nasıl savunabileceğini bu gece gösterdiğini kaydetti.
G-7 liderleriyle toplantı
Biden, İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla pazar günü G-7 liderlerini toplayacağını da ifade etti.
İsrail ve bölgedeki diğer müttefik ülkelerle görüşmelerine devam edeceklerini ve sürecin gidişatını değerlendireceklerini belirten Biden, her ne kadar Amerikan askerlerine yönelik herhangi saldırı olmasa da uyanık ve dikkatli davranacakları, vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacakları mesajını verdi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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