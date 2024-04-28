ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve Netanyahu, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de acilen ateşkes sağlanması konularını ele aldı. İkili ayrıca Gazze'ye insani yardımın artırılması ve yeni geçişlerin açılması konusunu da görüştü. Biden, insani yardım artışının sürdürülebilir olması ve insani yardım örgütleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, Refah'a saldırıya karşı olduklarını yineledi.

28.04.2024 21:49
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NEW ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yazılı açıklamaya göre, Biden, Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineledi.

İkili, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasına ilişkin yürütülen görüşmeleri ele aldı.

Gazze'ye insani yardımın artırılması hususu hakkında konuşan ikili, yardım için yeni geçişlerin açılmasını da görüştü.

Biden, insani yardım artışındaki "ilerlemenin" sürdürülebilir olması ve sürecin insani yardım örgütleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek, Refah'a saldırıya ilişkin tutumunu yineledi.

Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda Refah'a kapsamlı bir saldırıya karşı olduklarını dile getirmişti.

Kaynak: AA

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