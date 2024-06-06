ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna\'yı savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti

Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yılı dolayısıyla düzenlenen törende Ukrayna'yı savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek destek mesajı verdi.

Biden, Fransa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Colleville-sur-Mer'deki ABD mezarlığında yapılan törene katıldı.

ABD Başkanı Biden, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir rolü olan Normandiya Çıkarması ile Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna arasında bağlantı kurarak, "Ukrayna'nın hakimiyet peşinde koşan bir tiran tarafından işgal edildiğini" belirtti.

"Diktatörlük ve özgürlük arasındaki mücadele bitmez." diyen Biden, NATO, ABD ve 50'den fazla koalisyon ülkesinin Ukrayna'nın yanında olduğunu söyledi.

Biden, Ukrayna'yı savunmaktan vazgeçmeyeceklerini, eğer bunu yaparlarsa tüm Avrupa'nın tehdit altında olacağını kaydetti.

Colleville-sur-Mer'de yapılan törene, Normandiya Çıkarmasını konu alan "Er Ryan'ı Kurtarmak" filminin Amerikalı oyuncusu Tom Hanks ve Amerikalı yönetmeni Steven Spielberg de katıldı.

İngiliz, Amerikalı gibi yabancı birliklerin Fransız topraklarına hava ve deniz yoluyla girdiği Normandiya Çıkarması, Fransa'da İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan askeri harekat olarak biliniyor.

6 Haziran 1944'de 73 bin İngiliz askeri, Normandiya'nın Juno, Gold ve Sword sahillerine çıkmıştı. Bu askerler, Normandiya Çıkarması sırasında bölgeye intikal eden görevli askerlerin yarısını oluşturuyordu.