ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna Üç Günlük Ateşkesi Kabul Etti

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna'nın üç günlük ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Trump, ateşkes kapsamında iki ülke arasındaki tüm askeri faaliyetlerin durdurulacağını ve tarafların karşılıklı olarak biner savaş esiri takası yapacağını söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ateşkesi taraflardan şahsen talep ettiğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye anlaşmayı kabul ettikleri için teşekkür etti. Ukrayna yönetimi ateşkese uyacağını doğrularken, Rus devlet medyası da Moskova'nın öneriyi kabul ettiğini duyurdu.

TARAFLAR KARŞILIKLI SUÇLAMALARI SÜRDÜRÜYOR

ABD Başkanı'nın açıklamasından önce Putin, 8-9 Mayıs'taki Zafer Günü kutlamaları öncesinde kısa süreli bir ateşkes ilan etmişti. Ukrayna ise buna karşılık olarak 6 Mayıs'tan itibaren başlayacak daha kapsamlı ve süresiz bir ateşkes çağrısı yapmıştı. Ancak, taraflar Trump'ın açıklamasından önce ilan edilen ateşkesleri ihlal etmekle birbirini suçlamaya devam etti. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece saatlerinde başkent çevresinde çok sayıda Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna'nın sınır bölgelerindeki sivil hedefleri vurduğunu öne sürdü.

Öte yandan Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada ateşkesin ilk saatlerinde Ukrayna mevzilerine yönelik 140'tan fazla saldırı ve 850'den fazla İHA saldırısı gerçekleştiğini savundu. Ukrayna lideri, ülkesinin "aynı şekilde karşılık vereceğini" söyledi.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası üzerindeki zaferinin yıl dönümü kutlamaları öncesinde Ukrayna'yı Moskova'daki Kızıl Meydan geçit törenine saldırmaması konusunda uyardı. Rus Savunma Bakanlığı, Moskova'ya yönelik bir saldırı olması halinde Kiev merkezine "büyük çaplı misilleme füze saldırısı" düzenleneceğini açıkladı.

Bu yıl Moskova'daki Zafer Günü geçit töreninde yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez askeri araçların yer almayacağı belirtilirken, güvenlik gerekçesiyle Moskova ve St. Petersburg'da mobil internet erişiminde kısıtlamalara gidileceği duyuruldu.