ABD, Brezilya Büyükelçisi'nin Vizesini İptal Etti - Son Dakika
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ABD, Brezilya Büyükelçisi'nin Vizesini İptal Etti

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ABD, Brezilya'nın vize vermemesi ve büyükelçi atama gecikmesi nedeniyle Viotti'nin vizesini iptal etti.

ABD'nin, diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Brasilia Büyükelçisi adayının onay sürecini askıda tutmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını bildirdi.

Associated Press'e (AP) konuşan bakanlık yetkilileri, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya adım atması için zaman tanımak amacıyla bu kararın birkaç kez ertelendiğini, ancak beklenen adımın atılmaması üzerine yürürlüğe konulduğunu kaydedildi.

Yetkililer, Brezilya'nın uygun adımları atması ve Trump'ın büyükelçi adayını kabul etmesi halinde kararın hızla geri çekilebileceğini ifade etti.

Ayrıca, yetkililer, vize iptaline rağmen Büyükelçi Viotti'nin ABD'den sınır dışı edilmediğini aktardı.

Brezilya ve ABD arasındaki gerilim

Brezilya yönetiminin, Trump'ın Brasilia Büyükelçisi adayı Danny Perez'in atamasını 4 Ekim'de yapılacak seçimler sonrasına kadar askıya alması yönündeki tutumu iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Brezilya, söz konusu büyükelçi adayının onayını geciktirmenin yanı sıra, geçen ay ABD Dışişleri Bakanlığının Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu Asistanı Riley Barnes ile üst düzey bir yardımcısına da vize vermemişti. Bu kararın, ABD'li diplomatların Devlet Başkanı Lula'yı veya seçim sürecini eleştireceğine dair haberlerin ardından alındığı bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddederek, iki diplomatın 27-30 Temmuz tarihlerinde seçim dürüstlüğü, dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü konularını görüşmek üzere yapacağı ziyaretin rutin olduğunu ve "demokratik bir ülkenin seçimlerini sabote etme planı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Brezilya Büyükelçisi'nin Vizesini İptal Etti - Son Dakika

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