ABD Büyükelçiliği, Lübnan'daki Vatandaşlarına Kriz Eylem Planı Oluşturma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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ABD Büyükelçiliği, Lübnan'daki Vatandaşlarına Kriz Eylem Planı Oluşturma Çağrısı Yaptı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarından olası çatışmalara karşı 'kriz eylem planı' oluşturmaları ve 'uzun süreler boyunca yerlerinden ayrılmamaya' hazırlanmaları çağrısında bulundu. Büyükelçilik, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, ABD vatandaşları için Lübnan'a seyahat uyarısı yaptı ve Lübnan'ı ziyaret etme planları olan ABD vatandaşlarının yakınlarının bu planlarını gözden geçirmelerini istedi. İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, birçok ülke Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.

29.07.2024 14:51
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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarından olası çatışmalara karşı "kriz eylem planı" oluşturmaları ve "uzun süreler boyunca yerlerinden ayrılmamaya" hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajda, ABD vatandaşları için Lübnan'a seyahat uyarısı yapıldı.

Ülkede kalan ABD vatandaşlarının yakınlarının Lübnan'ı ziyaret etme planlarını yeniden gözden geçirmesi istendi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'daki ABD vatandaşlarından "kriz eylem planı" oluşturmaları ve "uzun süreler boyunca yerlerinde kalmaya" hazırlanmaları çağrısına yer verildi.

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusunun olası saldırı tehdidi nedeniyle birçok ülke Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Büyükelçiliği, Lübnan'daki Vatandaşlarına Kriz Eylem Planı Oluşturma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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