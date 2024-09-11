ABD'nin BM Temsilcisi'nden Ayşenur Eygi Açıklaması

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NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesine yönelik ABD yönetiminin verdiği tepkilerin eleştirilmesine ilişkin, "Amerikan vatandaşları arasında hiçbir fark yok." açıklamasında bulundu.

Wood, New York'taki BM binasında AA muhabirinin, "Cuma günü Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

İsrail'in açıkladığı soruşturma sonuçlarını gördüğünü belirten Wood, "İsrail ordusu maalesef Ayşenur'u kazara öldürdüğünü söylüyor." ifadesini kullandı.

Wood, bir Amerikalının öldürülmesinden her zaman derin endişe duyduklarını ifade ederek, tüm detaylara hakim olmak için İsrailli yetkililerle irtibatlarının sürdüğünü dile getirdi.

"Bu bir trajedi"

"Bu bir trajedi." değerlendirmesinde bulunan Wood, Ayşenur'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Büyükelçi Wood, "Böyle olayların tekrarlanmasını engellemek istiyoruz." dedi.

AA muhabirinin, "(ABD Başkanı Joe) Biden henüz Ayşenur'un ailesini aramadı. Ekibiyle Durum Odası'nda toplanmadı. Ben mesela İsrailli Amerikalı Hersh Goldberg ile Ayşenur arasındaki farkın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü Goldberg öldürüldüğünde Biden, ekibini Durum Odası'nda topladı ve hemen aileyle görüştü. Neden aynı şekilde Amerikan vatandaşı da olan Ayşenur için benzer bir süreç işlemiyor?" sorusuna karşılık ise Wood, tam olarak olayların nasıl ilerlediğini bilmediğini söyledi.

Wood, "Başkan bu olayla ilgili derin endişe duyuyor." diyerek, Biden'ın danışmanlarıyla konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

Biden'ın ekibinin aynı zamanda İsrailli muhataplarıyla da sürekli olarak görüştüğünü aktaran Wood, "Lütfen aileyle görüşülüp görüşülmemesinden hareketle bir fark olduğunu düşünmeyin. İki Amerikalı arasında, Amerika vatandaşları arasında hiçbir fark yok." dedi.