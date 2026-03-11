ABD Büyükelçisi Güney Afrika'ya Çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Büyükelçisi Güney Afrika'ya Çağrıldı

11.03.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Bozell, diplomatik olmayan beyanatlar nedeniyle Güney Afrika hükümeti tarafından çağrıldı.

CAPE Güney Afrika, ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Leo Brent Bozell'i hükümetin iç ve dış politikaları konusunda diplomatik olmayan beyanatları nedeniyle Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Bozell'in son dönemde kamuoyuna açık beyanlarının not edildiği belirtilerek söz konusu ifadelerin yerleşik diplomatik nezaket ve uluslararası protokollere uygun kalması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu bağlamda Büyükelçi, Apartheid Müzesi, District Six ve benzeri Güney Afrika simge yapılarına yaptığı ziyaretler ile temasları sırasındaki diplomatik olmayan açıklamalarına açıklık getirmesi için Bakanlığa çağrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçi Bozell'in Güney Afrika hükümeti ile yapıcı bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu beyan ettiği kaydedilen açıklamada, "Güney Afrika, ABD'nin hayati bir stratejik ortak olduğunu tutarlı bir şekilde teyit etmiştir." denildi.

Açıklamada, Bozell'in iddialarının aksine siyahların ekonomik gücünü artırmayı hedefleyen politikaların "tersine ırkçılık" olmadığı vurgulanarak Güney Afrika'nın dış politikadaki "bağlantısızlık" duruşunun da bir blok tercihi değil, uluslararası hukuk temelinde bağımsız karar alma yetisi olduğu bildirildi.

Güney Afrika'nın ABD için kritik minerallerin önde gelen tedarikçisi olduğu ve ikili ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin Güney Afrika için "hayati bir stratejik ortak" olduğu kaydedildi.

Bozell'in açıklamaları

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Bozell, dün Hermanus kasabasında katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Güney Afrika hükümetinin iç ve dış politikalarını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Bozell, siyahileri destekleyen ekonomi ve toprak politikalarının revize edilmesi, beyazlara nefret söyleminin kınanması, beyaz çiftçi cinayetlerine öncelik verilmesi, dış politikada bağlantısızlık ve İsrail'e soykırım davasının geri çekilmesi konularında Güney Afrika hükümetine iletilen "beş kritik talebe" bir yıldır yanıt alınamamasının Washington'da sabırları taşırdığını belirtmişti.

Bu sessizliğin artık bir "mesaj" olarak algılandığını kaydeden Bozell, "Sanırım hiçbirimizin istemediği varoluşsal bir dönüm noktasındayız. Kimse bu durumu, bu yöne doğru gitmeyi beklemiyordu. İşler çok iyi gidiyordu ama işler rayından çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Bozell, Güney Afrika'da apartheid karşıtı hareketin sloganlarından olan ve beyaz çiftçileri hedef alan "Boerları Öldür" sloganının kınanması gerektiğini belirterek "Üzgünüm, mahkemelerinizin ne dediği umurumda değil. Bu, bir nefret söylemi." demişti.

Beyazlara soykırım iddiası ve İsrail'e soykırım davası

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia etmişti.

Bu kapsamda ABD, Mayıs 2025'ten beri "Beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü veriyor. Washington yönetimi, 2026'da kabul edeceği 7 bin 500 mültecinin büyük bölümünü "ırk ayrımcılığına uğradıkları" gerekçesiyle Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçmeyi planladığını duyurmuştu.

Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool, Trump hakkındaki yorumlarından dolayı "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmişti.

Bozell, Ekim 2025'te ABD Senatosunda yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını "adaletsizlik" olarak nitelendirerek "Bu, en önemli önceliklerden biri olacak çünkü Başkan (Trump) bunu en önemli öncelik haline getirdi ve bana bunun en önemli öncelik olduğunu söyledi." demişti.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi Güney Afrika'ya Çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:46
Yabancı VAR hakemi mi geliyor TFF’den açıklama var
Yabancı VAR hakemi mi geliyor? TFF'den açıklama var
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 00:35:26. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Güney Afrika'ya Çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.