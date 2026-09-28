ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Stein, ABD'li şirketlerin Çin'de kalmak istediğini söyledi - Son Dakika
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ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Stein, ABD'li şirketlerin Çin'de kalmak istediğini söyledi

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ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Stein, ABD\'li şirketlerin Çin\'de kalmak istediğini söyledi
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ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Sean Stein, güçlü ekonomi ve ticaret ilişkilerinin sürdürülmesinin hayati olduğunu belirtti. Stein, ABD'li şirketlerin çoğunun Çin'de kalmak istediğini ve konsey üyesi şirketlerin yarısından fazlasının bu yıl Çin'de yatırım yapmayı planladığını söyledi.

WASHINGTON, 28 Eylül (Xinhua) -- ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Sean Stein, dünyanın en büyük ve en dinamik iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki güçlü ekonomi ve ticaret ilişkilerinin sürdürülmesinin "son derece hayati önemde" olduğunu söyledi.

Stein, geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya verdiği röportajda, son kırk yıl boyunca hem Çin'in hem de ABD'nin "aralarındaki güçlü ekonomik ilişkilerden muazzam fayda sağladığını" belirtti.

Zorlukların yaşandığı dönemlerde bile bu ilişkilerin iki halka sağladığı büyük faydaların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Stein, "İki ekonomi de diğeriyle güçlü ve sürdürülebilir bir ilişki olmaksızın işlevini sürdüremez" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretine değinen Stein, liderler düzeyindeki diplomasinin önemine dikkati çekti.

ABD'li şirketlerin Çin'de kalmak istemesinin tek nedeninin ülkenin pazar büyüklüğü olmadığını, Çin'deki "muazzam inovasyon potansiyelinin" de bunda önemli bir faktör olduğunu belirten Stein, Çin'i dünyanın en yenilikçi ülkelerinden biri diye nitelendirdi.

Geçmişte geleceği şekillendiren gelişmelerin daha çok Japonya, ABD veya Avrupa'da ortaya çıktığını, bugün ise Çin'in giderek daha fazla alanda geleceği şekillendirdiğini vurgulayan Stein, "Geleceği görmek istiyorsanız, bunu yapmanın tek yolu burada, Çin'de bulunmaktır" diye konuştu.

ABD'li şirketlerin kendi araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütebilmek için Çin'deki varlıklarını sürdürmelerinin "hayati önemde olduğunu" söyleyen Stein, "Çin'de muazzam düzeyde inovasyon gerçekleştiriliyor. Bu inovasyonu görmek ve anlamak ve aynı zamanda Çinli işçilerin ve Çin'deki araştırmaların yüksek kalitesinden yararlanmak için sahada olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

1973'te kurulan ABD-Çin İş Konseyi, kendisini Çin'de faaliyet gösteren yaklaşık 270 ABD'li şirketi temsil eden özel, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tanımlıyor. Konseyin temsil ettiği şirketler arasında Çin'de faaliyet gösteren en büyük ABD şirketlerinin çoğu bulunuyor.

ABD'li şirketlerin çoğunun önümüzdeki beş yılda Çin'deki faaliyetlerine ilişkin iyimserliğini koruduğunu ve Çin pazarından ayrılmayı planlamadığını kaydeden Stein, konsey üyesi şirketlerin yarısından fazlasının bu yıl Çin'de yatırım yapmaya devam etmeyi planladığını belirtti.

Stein, "Bence bu, hem ekonomik ilişkinin önemine duyulan güvenin bir göstergesi hem de sadece ABD-Çin ilişkilerinin değil, aynı zamanda Çin'in ve Çin ekonomisinin geleceğine yönelik iyimserliğin bir yansıması" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua
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