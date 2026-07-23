ABD'de 2 Müebbet Ceza! - Son Dakika
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ABD'de 2 Müebbet Ceza!

23.07.2026 21:54
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Melissa Hortman ve eşinin ölümüne neden olan Vance Boelter, 2 müebbet ve 40 yıl hapis cezası aldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ın ölümüne neden olan Vance Boelter'ın 2 kez müebbet hapis ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

CBS News'in haberine göre, Bölge Yargıcı John Tunheim, Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ın ölümüne ilişkin suçunu kabul eden Boelter'a ilişkin kararını verdi.

Boelter'ın 2 kez müebbet hapis cezasına ek olarak 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten Tunheim, bunun hayatında verdiği en uzun ancak "hak edilmiş" bir ceza olduğunu ifade etti.

Minnesota'da Demokrat siyasetçilere ve eşlerine silahlı saldırı

14 Haziran 2025'te Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ın, evlerine polis kılığında gelen bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğü açıklanmıştı.

Saldırganın aynı şehirde yaşayan Demokrat Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşi Yvette Hoffman'a da defalarca ateş ettiği ve çiftin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

ABD medyasındaki haberlerde, saldırganın 57 yaşındaki Vance Boelter olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de 2 Müebbet Ceza! - Son Dakika

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