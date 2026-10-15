ABD'de akaryakıt fiyatları enflasyonu eylülde yıllık yüzde 3,7'ye taşıdı

NEW YORK, 15 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir market, 14 Ekim 2026.

ABD Çalışma Bakanlığı tüketici fiyatlarının eylül ayında akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle beklentilerin üzerinde arttığını ve yıllık enflasyonun mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ağustos ayına göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,7 arttı. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olmasını öngörüyordu. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)