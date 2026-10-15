ABD'de akaryakıt fiyatları enflasyonu eylülde yıllık yüzde 3,7'ye taşıdı

ABD'de akaryakıt fiyatları enflasyonu eylülde yıllık yüzde 3,7'ye taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Çalışma Bakanlığı, tüketici fiyatlarının eylülde akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişle beklentileri aştığını açıkladı. TÜFE ağustosa göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı; ekonomistler yüzde 3,6 öngörüyordu ve yıllık enflasyon mayıstan bu yana en yüksek seviyede.
NEW YORK, 15 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir market, 14 Ekim 2026.
ABD Çalışma Bakanlığı tüketici fiyatlarının eylül ayında akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle beklentilerin üzerinde arttığını ve yıllık enflasyonun mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ağustos ayına göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,7 arttı. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olmasını öngörüyordu. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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