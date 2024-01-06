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ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçakta pencere kopması - Son Dakika
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ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçakta pencere kopması

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait bir Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, havadayken penceresinin kopması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta bulunan yolcuların güvende olduğu belirtildi. Alaska Hava Yolları, 737 MAX 9 tipi uçakların geçici olarak kullanıma kapatılacağını ve incelemelerin birkaç gün süreceğini açıkladı. Bu olay, daha önce yaşanan ölümcül kazalarla gündeme gelen Boeing 737 MAX tipi uçaklarla ilgili endişeleri artırdı.

ABD\'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçakta pencere kopması
06.01.2024 - 13:11,  Güncelleme: 13:16
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ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının havadayken penceresinin kopması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Oregon eyaletinde yolcu uçağının seyir halindeyken penceresi gövdeden ayrıldı.

"Boeing 737 MAX 9" tipi uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı, kopan pencerenin olduğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde iniş gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), olayı araştırmaya başladı.

"Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçakları, ölümcül kazalarla gündeme gelmişti

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı "Boeing 737 MAX 8" tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından, Etiyopya Hava Yollarına ait aynı tip yolcu uçağı 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan sonra düşmüştü.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen ABD'li uçak üreticisi Boeing, "737 MAX" tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazaların ardından "Boeing 737 MAX" tipi uçakların uçuşunu durdurmuştu.

Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçakta pencere kopması - Son Dakika
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