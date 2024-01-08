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ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın gövdesinden kopan parça bulundu - Son Dakika
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ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın gövdesinden kopan parça bulundu

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait bir Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının gövdesinden kopan parça, Portland kentindeki bir evin arka bahçesinde bulundu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Başkanı Jennifer Homendy, parçanın ev sahibi tarafından bulunduğunu ve yetkililere bildirildiğini açıkladı. Uçak, 5 Ocak akşamı gövdesinden kopan parça nedeniyle acil iniş yapmıştı. Olayın ardından FAA, bazı Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

ABD\'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın gövdesinden kopan parça bulundu
08.01.2024 - 13:15,  Güncelleme: 13:22
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ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden koparak acil iniş yapmasına yol açan parça, Portland kentindeki evin arka bahçesinde bulundu.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Başkanı Jennifer Homendy, düzenlediği basın toplantısında, uçağın gövdesinden kopan parçanın Portland kentindeki evin arka bahçesinden çıktığını duyurdu.

Ev sahibinin öğretmen olduğunu belirten Homendy, "Bob" isimli kişinin parçayı bulur bulmaz kendileriyle irtibata geçtiğini anlattı.

Federal yetkililer, cuma günü yaşanan olaydan bu yana uçağın gövdesinden kopan parçayı arıyordu.

"Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının acil iniş yapması

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden kopan parça nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken gövdesindeki parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

Olayın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın gövdesinden kopan parça bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın gövdesinden kopan parça bulundu - Son Dakika
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