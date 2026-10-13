ABD'de anketlere göre Meclis'te Demokratlar, Senato'da Cumhuriyetçiler önde görünüyor - Son Dakika
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ABD'de anketlere göre Meclis'te Demokratlar, Senato'da Cumhuriyetçiler önde görünüyor

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun 35 koltuğu için oy verilecek. RCP'ye göre Senato'da 46'şar sandalye kesin, 8 eyalette yarış başa baş; Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 226, Cumhuriyetçiler 189 sandalyeyle önde.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri yaklaşırken yapılan anketlerdeki tablolar da netleşmeye başladı.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun 35 koltuğunda seçime gidiliyor.

Senato'da seçime giren adayların 22'si Cumhuriyetçi iken 13'ü Demokrat.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, Senato'da ise Cumhuriyetçiler avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

Senato'da avantaj Cumhuriyetçilerde

Seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformundaki tabloya göre, Senato'daki sandalyelerin 46'sını Demokratların ve 46'sını Cumhuriyetçilerin elde etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

8 eyalette ise adaylar yarışı başa baş götürüyor. Başa baş yarışın sürdüğü koltukların 6'sı Cumhuriyetçi, 2'si Demokrat eğilimli görünüyor.

Cumhuriyetçilerin, bu eyaletlerden 4'ünde öne geçmesi durumunda, koltuk dağılımı 50'ye 50 şeklinde olsa bile Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu sağlaması mümkün olabilir.

Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar için umut var

Tamamı seçime giren Temsilciler Meclisi'nde, 218 sandalyeye ulaşan taraf, çoğunluğu da elde etmiş olacak.

RCP'deki mevcut tabloya göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde 189, Demokratların da 226 koltuğu alması neredeyse kesin.

Temsilciler Meclisi'ndeki 20 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daraldı.

Mevcut tabloda çoğunluğu yakalayan Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde avantajlı durumda görünüyor.

Mevcut tablo nasıl?

ABD'de halihazırda Senato'da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi var. 2 sandalyesi olan bağımsızlar ise birçok konuda Demokratlar ile hareket ediyor.

Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, Bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken Meclis'teki 2 sandalye boş konumda.

Kaynak: AA
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