ABD'de Askerlik Kaydı Artık Otomatik

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SSS, 18-25 yaşındaki erkekleri otomatik askerlik kaydına alacak. Cezalar ağır olabilir.

NEW ABD'de ulusal güvenlik stratejisinin bir parçası olarak faaliyet gösteren Seçici Hizmet Sistemi (SSS) isimli kurum, Amerikan vatandaşı erkekleri otomatik olarak askerlik hizmetine kaydetmek için çalışmalarına başladı.

SSS'nin internet sisteminde, ABD'deki 18-25 yaş aralığındaki erkeklere otomatik kayıt sisteminin uygulanmasına yönelik kural taslağını, 30 Mart'ta Bilgi ve Düzenleme İşleri Ofisi'ne sunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kurumun internet sayfasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Aralık 2025'te, 2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalayarak, askerlik kaydı işlemlerinin otomatikleştirilmesini zorunlu kıldığı hatırlatılarak, bu işlemlerin aralık ayından itibaren otomatik olarak devreye gireceği belirtildi.

SSS tarafından yapılan bilgilendirmede, "Yeni yasaya göre, ülkedeki erkekler, 18 yaşına bastıkları günden itibaren 30 gün içinde otomatik olarak kayıt altına alınacak." ifadesi yer aldı.

Söz konusu yasa değişikliğinin, federal veri kaynaklarıyla entegrasyon yoluyla kayıt sorumluluğunu, bireysel erkeklerden SSS'ye devrettiği aktarıldı.

İnternet sayfasında, SSS'nin misyonunun anlatıldığı bölümde, "Erkekleri kayıt altına almak, Başkan ve Kongre tarafından yetkilendirildiğinde adil ve hakkaniyetli şekilde hızla iş gücü sağlayan bir sistemi sürdürmek, aynı zamanda vicdani retçiler için alternatif bir hizmet programı yönetmek." ifadeleri kullanıldı.

Askerlik kaydı yaptırmayanlara ağır yaptırımlar uygulanabilecek

SSS'nin bilgilendirme metninde, askerlik kaydı yaptırmayan erkeklerin yaşadığı eyaletin mali yardımlarını, göçmen erkeklerin ise "ABD vatandaşlığından yararlanma hakkını kaybedebileceği" bilgilerine yer verildi.

Yeni yasaya göre, kayıt yaptırmayan ABD'li erkeklere, "ağır suç kapsamında" 250 bin dolara kadar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Askerlik celbi durumunda; bir erkek, savaşa dini veya ahlaki itirazları varsa, "vicdani retçi" olarak muafiyet talebinde bulunabilirken, kadınların kayıt yaptırmaları zorunlu olmayacak.

ABD'de Vietnam Savaşı sırasında uygulanan 1973'ten bu yana zorunlu askerlik hizmeti bulunmamaktadır. SSS'ye göre, zorunlu askerlik hizmetini yeniden yürürlüğe koymak için Kongre'nin, başkana Silahlı Kuvvetlere personel alma yetkisi verecek şekilde, Askerlik Seçim Yasası'nı değiştirmesi gerekmektedir.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 20:02:38. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de Askerlik Kaydı Artık Otomatik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.