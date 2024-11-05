ABD'de Başkanlık Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı - Son Dakika
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ABD'de Başkanlık Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı

ABD'de halk, 60. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Seçmenler, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris arasında tercih yapacak. Erken oy kullanma rekor seviyelere ulaştı.

05.11.2024 19:36  Güncelleme: 19:38
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- ABD'de halk başkanlık seçimi için sandık başında

NEW YORK - ABD'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

ABD'de halk, bugün 60. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek. New Hampshire eyaletinin Kanada sınırına yakın Dixville Notch kasabası, yıllardır devam eden gelenek çerçevesinde oy verme işleminin başladığı ilk yer oldu. Kasabada kayıtlı 6 seçmenden 3'ü Trump için oy kullanırken, diğer 3 kişi ise oyunu Harris'ten yana kullandı.

Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire ve Virginia eyaletlerinde halk yerel saatle 06.00'da oylarını kullanmaya başladı. Indiana ve Kentucky eyaletlerinin birçok bölgesinde oy verme işlemi 06.00'da başlarken, orta kesimdeki bazı bölgelerde oy kullanma merkezleri 07.00'de açıldı. Maine eyaletinin büyük bir bölümünde de 06.00'da başlayan seçim süreci, 500'den az kişinin yaşadığı belediyelerde ise en geç 10.00'da başlayacak. Yerel saatle 06.30 itibarıyla Vermont, Kuzey Carolina, Batı Virginia eyaletinde halk sandık başına gitmeye başlarken, başkent Washington DC'de, Georgia, Florida, Pensilvanya gibi eyaletlerde 07.00'de başladı. Diğer eyaletlerde oy kullanma işlemleri 08.00'de başlayacak ve ülkede sandıklar en geç yerel saatle 21.00'de kapanacak.

Salıncak eyaletler belirleyici olacak

ABD'nin seçim sisteminde 538 delege bulunurken, başkanlık yarışını kazanmak için adayların en az 270 delegeye ulaşması gerekiyor. Seçimde Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin'den oluşan "salıncak eyaletler" belirleyici olacak. Trump ve Harris'in kampanyalarına özel olarak yoğunlaştığı ve 7 salıncak eyalet arasında nüfusu en kalabalık olan Pensilvanya, yeni başkanı belirleme ihtimali en yüksek eyalet olarak öne çıkıyor.

Erken oy kullanımı rekor seviyede

Seçim öncesi yapılan erken oy kullanma oranı, ABD tarihinde rekor seviyelere ulaştı. Yaklaşık 240 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın yayınladığı son verilere göre 82 milyon 713 bin 594 seçmen erken oy kullandı. Seçmenlerin yaklaşık 45 milyonu sandık başında, yaklaşık 38 milyonu ise posta yoluyla oy verdi. Erken oy kullanma verilerinde kadın seçmenlerin ağırlıkta olduğu belirtilirken, Harris kampanya ekibi bu verilerden yola çıkarak seçimi kazanma konusunda umutlu olduklarını belirtti.

Adaylar seçim günü nerede olacak

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Trump, seçim gecesini Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde geçirecek. Donald Trump'ın West Palm Beach Kongre Merkezi'nde seçim sonrası basın toplantısı düzenleyerek sonuçları değerlendirmesi bekleniyor.

Kamala Harris ise Washington DC'deki Howard Üniversitesi'nde destekçileriyle birlikte seçim sonuçlarını takip edecek. Harris'in seçim gecesinin sonunda üniversitede basına seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD'de Başkanlık Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı - Son Dakika

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