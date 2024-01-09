ABD\'de Beyaz Saray\'ın Dış Kapısına Araç Çarptı, Sürücü Gözaltına Alındı

ABD'de Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
ABD Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Guglielmi, yerel saatle 18.00 sularında Beyaz Saray'ın dış kapısına araç çarptığını ifade etti.
Sürücünün gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Guglielmi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Olay sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da olmadığı kaydedildi.
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