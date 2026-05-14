ABD'de Çin için Gizli Karakol Yönetimi Suçlaması

NEW ABD'de bir Amerikan vatandaşı, Çin hükümeti adına ülke içinde bilinen ilk gizli karakolun idaresine yardım etmekten suçlu bulundu.

ABD basınına göre, Brooklyn Federal Mahkemesinde görülen davada, 64 yaşındaki Lu Cianvang'ın 2022 başında Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı için Manhattan'ın Chinatown semtinde bir karakol açtığı ve bu karakolu yönettiği kararına varıldı.

Lu, karakolla bağlantılı olarak Çin hükümetinin gizli ajanı gibi hareket etmekten ve ilgili kanıtı tahrip ederek adalete engel olmaktan suçlu bulundu.

Savcılar, uzun yıllardır ABD vatandaşı olan ve Harry Lu olarak da bilinen Lu Cianvang'ın 30 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini açıkladı.

Lu'nun avukatları, söz konusu mekanın, Çin vatandaşlarının Kovid-19 dönemindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle sürücü belgelerini uzaktan yenileyebildiği bir merkez olarak faaliyet gösterdiğini savundu.

Davanın "uluslararası casusluk hikayesi" gibi sunulan sıradan bir evrak işi olduğunu savunan avukatlar, karara itiraz edeceklerini ifade etti.

"Çin devletiyle bağlantılı gizli polis karakolu"

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI yetkilileri tarafından, Brooklyn Federal Mahkemesi'nde 17 Nisan 2023'te düzenlenen basın toplantısında, Manhattan adasının güneyindeki Chinatown semtine yakın bölgede, "Çin hükümeti adına denizaşırı karakol gibi çalışan" ofise yapılan baskında delilleri yok ettiği belirtilen Çin uyruklu Amerikan vatandaşı iki erkeğin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Federal yetkililer, bir Çin restoranının üst katının tamamını kaplayan ofisin Çin vatandaşlarının ehliyetlerini yenilemek gibi temel hizmetler verdiğini, ancak Pekin'in ABD'de yaşayan demokrasi yanlısı aktivistleri tespit etmesine de yardımcı olduğunu bildirmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden Çın Cinping???????, 2024'te, "Çin hükümeti adına denizaşırı polis karakolu gibi çalışan ofisi" işlettiği şeklindeki suçlamaları kabul ederken, Lu ise suçsuz olduğunu savunmuştu.

Savcılar, Lu'yu Çinli bir kaçağı Çin'e dönmesi için taciz etmek ve Komünist Parti adına California'da demokrasi yanlısı bir aktivistin yerinin tespit edilmesine yardımcı olmakla suçlamıştı.

Dünya genelinde 53 ülkede bu türden en az 100 "karakol" olduğu öne sürülüyor. İnsan hakları kuruluşları Çin'i, buraları yurt dışındaki Çin vatandaşlarını tehdit etmek ve izlemek için kullanmakla suçluyor.

Ancak Çin, bunların polis karakolu olduğunu reddederek yurt dışındaki vatandaşlarına idari hizmetler sağlayan "hizmet istasyonları" olduklarını belirtiyor.