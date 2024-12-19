ABD'de Çin'in Gizli Ofisi İtirafı

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ABD'nin New York eyaletinde bir kişi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) "ileri karakolu" gibi faaliyet gösteren yasa dışı bir ofisi işlettiğini itiraf etti.

BBC'deki habere göre, 17 Nisan 2023'te Manhattan adasının güneyindeki China Town semtine yakın bölgede, bir ofise yapılan baskında gözaltına alınan Amerikan vatandaşı 2 Çin uyruklu erkekten biri, "Çin hükümeti adına denizaşırı polis karakolu gibi çalışan ofisi" işlettiği şeklindeki suçlamaları kabul etti.

Çin için ajanlık yapmak üzere komplo kurmaktan suçlu olduğunu itiraf eden 60 yaşındaki Chen Jinping, hüküm giyerse 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Ulusal Güvenlik Şubesi Müdür Yardımcısı Robert Wells, yaptığı açıklamada, Chen'in suçunu kabul etmesinin, "Çin hükümetinin Komünist Parti aleyhinde konuşanları tehdit etmek, taciz etmek ve sindirmek için harcadığı sinsi çabaların çarpıcı bir hatırlatıcısı olduğunu." belirtti.

Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen, Çin'in denizaşırı polis karakolunu işletme girişimini "ABD egemenliğine açık bir hakaret ve Amerikan toplumu için izin verilemeyecek bir tehlike" olarak nitelendirdi.

Olsen, ABD makamlarının "Çin'in baskıcı erişimini ABD'ye yayma çabalarına yardımcı olmaya çalışan herkesi takip etmeye devam edeceğini" söyledi.

Chen ile geçen sene gözaltına alınan Lu Jianwang ise suçsuz olduğunu savundu ve yargılanmayı bekliyor. Savcılar, Lu'yu Çinli bir kaçağı Çin'e dönmesi için taciz etmek ve Komünist Parti adına Kaliforniya'da demokrasi yanlısı bir aktivistin yerinin tespit edilmesine yardımcı olmakla suçluyor.

Dünya genelinde Çin'in 53 ülkede bu tür en az 100 "karakolu" olduğu belirtiliyor

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI yetkilileri tarafından, Brooklyn Federal Mahkemesinde 17 Nisan 2023'te düzenlenen basın toplantısında, Manhattan adasının güneyindeki China Town semtine yakın bölgede, "Çin hükümeti adına denizaşırı polis karakolu gibi çalışan" ofise yapılan baskında delilleri yok ettiği belirtilen Amerikan vatandaşı 2 Çin uyruklu erkeğin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Yetkililer, ofiste Çin Kamu Güvenliği Bakanlığına (MPS) bilgi aktardıkları iddia edilen kişilerin, Bronx'ta ikamet eden Lu Jianwang ve Manhattan'da oturduğu tespit edilen Chen Jinping olduğunu ifade etmişti.

Federal yetkililer, bir Çin restoranının üst katının tamamını kaplayan ofisin Çin vatandaşlarının ehliyetlerini yenilemek gibi temel hizmetler verdiğini ancak Pekin'in ABD'de yaşayan demokrasi yanlısı aktivistleri tespit etmesine de yardımcı olduğunu belirtmişti.

Dünya genelinde 53 ülkede bu türden en az 100 "karakol" olduğu öne sürülüyor. İnsan hakları kuruluşları, Çin'i buraları yurtdışındaki Çin vatandaşlarını tehdit etmek ve izlemek için kullanmakla suçluyor.

Ancak Çin, bunların polis karakolu olduğunu reddederek yurt dışındaki vatandaşlarına idari hizmetler sağlayan "hizmet istasyonları" olduklarını belirtiyor.