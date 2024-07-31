ABD'de çocukları çevrim içi tehlikelerden korumayı öngören yasa tasarısı kabul edildi - Son Dakika
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ABD'de çocukları çevrim içi tehlikelerden korumayı öngören yasa tasarısı kabul edildi

ABD Senatosu, çocukları çevrim içi içeriklerin tehlikelerinden korumayı öngören bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, çocukların kişisel bilgilerinin korunmasını sağlayacak seçenekler sunulmasını ve bağımlılık yapıcı özellikleri devre dışı bırakabilmeyi öngörüyor. Teknoloji şirketleri, tasarıyla birlikte çocuklara yönelik zararlı içerikleri engelleme konusunda önlemler almak zorunda kalacak.

31.07.2024 12:01
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ABD'de, çocukları çevrim içi içeriklerin tehlikelerinden korumayı öngören yasa tasarısı Senatoda kabul edildi.

CBS News'un haberine göre, çocukları, çevrim içi tehlikelerden korumayı öngören yasa tasarısı, yapılan oylamada aleyhteki 3 oya karşı lehteki 91 oyla Senatodan geçti.

Yasa tasarısı, çocukların kişisel bilgilerinin korunmasını sağlayacak seçenekler sunulmasını ve bağımlılık yapıcı özellikleri devre dışı bırakabilmeyi öngörüyor.

"Çocuk gizliliği" yasalarını güncelleyip 13 yaş altı kullanıcıların kişisel bilgilerini toplama yasağının 17 yaşa çıkarılmasını içeren tasarı, gençlere yönelik "kötü niyetli olabilecek" reklamları yasaklayıp kişisel bilgilerini silme imkanı da verecek.

Tasarının yasalaşması halinde, teknoloji şirketleri, çocuklara yönelik zorbalık, şiddet, intihar teşvikleri, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı ve yasa dışı ürünlerin reklamlarını engelleme konusunda önlemler almak zorunda kalacak.

Microsoft, X ve Snap gibi bazı teknoloji şirketleri tasarıyı desteklediğini belirtirken, Meta Platforms, ebeveynlerin onayının almasını gerektiren bir düzenlemeyi tercih edeceğini duyurdu.

Biden'dan tasarıya destek

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisine yasayı geciktirmeden Beyaz Saray'a gönderme çağrısında bulundu.

Mevcut yasaların, çocukların maruz kaldığı çevrim içi etkileri önlemek için yeteriz olduğunu ifade eden Biden, "Harekete geçmenin vakti geldi." dedi.

Kaynak: AA

Çocuk, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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