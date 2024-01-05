ABD\'de Cumhuriyetçi Aday Adayları Iowa\'da Açık Oturuma Katıldı

NEW ABD'de Cumhuriyetçi partinin başkan aday adayları Florida Valisi Ron DeSantis ile eski ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, adaylık yarışında bu ay ilk ön seçimlerin yapılacağı Iowa eyaletinde açık oturuma katıldı.

DeSantis ve Haley, eyaletin Des Moines şehrinde CNN tarafından düzenlenen halka açık oturumda seçmenlerin sorularını yanıtladı.

CNN sunucusu Kaitlan Collins'in moderatörlüğündeki programın ilk bölümünde sahneye çıkan DeSantis, 2024 başkanlık seçimleri için anketlerde ikinci sırada takip ettiği aday adayı eski Başkan Donald Trump'a yüklendi.

DeSantis, göçmenlik sorunundan kürtaj meselesine kadar Trump'a eleştiriler yönelterek, Trump'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi partinin kazanma şansını "mahvedeceğini" savundu.

Trump hakkındaki suçlamalarla ilgili 6 Ocak'ta Washington D.C.'de görülecek federal duruşmaya göndermede bulunan Florida Valisi, "Cumhuriyetçi Partinin geleceğini ve ulusun geleceğini belki de 12 mahkeme jüri üyesinin ellerine bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

DeSantis, eski başkanın "dokunulmazlığı" olup olmadığı yönündeki bir soruya da, "Eğer Anayasaya uyuyorsanız, o noktada bunun hiçbirinin önemi kalmayacak. O halde hukuka uyun, Anayasaya uyun." şeklinde cevap verdi.

Bir seçmenin 6 Ocak 2021'de Kongre baskınına katılanların "vatanseverlik" gösterip göstermediği sorusuna da DeSantis, "Elbette hayır. O gün bu ülke için iyi bir gün değildi." derken, öte yandan siyasi solun ve medyanın 6 Ocak olaylarını "siyasallaştırmaya çalıştığını" savundu.

-"Kaos Trump'ı takip ediyor"

DeSantis'in yaklaşık bir saat süren açık oturumundan hemen sonra, aday adaylık anketlerinde Trump'ın ardından başa baş gittiği rakibi Nikki Haley sahneye çıktı.

Bu kez CNN sunucusu Erin Burnett'in moderatörlüğünde devam eden oturumda Haley de eski Başkan Trump'a yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Haley, Trump'ın "doğru zamanda doğru şekilde başkanlık yaptığını" belirterek, "Fakat gerçek şu ki, kaos onu takip ediyor ve bunu hepimiz biliyoruz. ve kargaşa içindeki bir ülke ve ateşler içindeki bir dünya ile dört yıl daha kaos yaşayamayız. Bundan sağ çıkamayız." diye konuştu.

Ülkede Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerde kaos yaşandığını savunan Haley, kendisinin "yeni nesil bir lider" olduğu imasında bulunarak Demokrat Başkan Joe Biden'ı başkanlık yarışında sadece kendisinin yenebileceğini öne sürdü.

Haley, Trump'ın suçlu bulunması halinde "affedilip affedilmemesi"ne yönelik soruya "Ülkede bölünmeyi sürdürecek şekilde 80 yaşındaki bir başkanın hapiste olmasıyla ilerleyebileceğimizi düşünmüyorum. Eğer kaostan çıkıp iyileşeceksek, bence Trump'ı affetmek ve yolumuza devam etmek ülkemizin çıkarına olacaktır." yanıtını verdi.

DeSantis ve Haley'in, 8 ve 9 Ocak'ta Fox Haber Kanalı'nın ev sahipliğinde canlı yayında tartışmaya çıkması, 10 Ocak'ta da tekrar CNN'deki programda ön seçimler için açık oturuma katılması bekleniyor.

Karar Masası HQ tarafından düzenlenen son ankette Iowa'da Trump yüzde 51,6 ile Cumhuriyetçi başkan aday adayları arasında yarışı önde götürürken, onu yüzde 18 ile DeSantis, yüzde 17,1 ile de Haley takip ediyor.

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için 15 Ocak'ta Iowa'da yapılacak ilk ön seçimlerde Cumhuriyetçi aday adayları ilk sınavını verecek.