ABD\'de Cumhuriyetçilerin Trump\'a ve Kongre baskınına desteği artıyor

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının 3. yıl dönümünde yapılan bir anket, ülkedeki Cumhuriyetçilerin 3 yıl öncesine kıyasla dönemin ABD Başkanı Donald Trump'a daha fazla destek verdiğini ve baskına karışanlara daha fazla "sempati" duyduğunu gösterdi.

Washington Post gazetesi ile University of Maryland ortaklığında yapılan anket, seçim yılında Amerikalı seçmenin 6 Ocak Kongre baskınına bakışına ilişkin önemli verileri ortaya koydu.

3 yıl önceki anketlerde baskından Trump'ı sorumlu tutanların oranı yüzde 60 iken güncel ankete göre bu oran yüzde 53'e gerilemiş durumda. Aynı soruya cevap veren Cumhuriyetçiler arasında Trump'ı sorumlu tutanların oranı 3 yıl içinde yüzde 27'den yüzde 14'e gerileyerek yarı yarıya azaldı.

Ankete katılan Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu, benzer sorulara verdikleri yanıtlarda, Trump'ın baskının sorumlusu olmadığını ve başta FBI olmak üzere bazı federal kurumların görevini iyi yapamadığına yönelik görüşlerini ifade etti.

Kongre baskınının barışçıl mı yoksa şiddet içeren bir eylem mi olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Amerikalıların halen yarısı, eylemin şiddetli olduğuna inansa da bu oranın da gerilemesi dikkati çekti.

Öte yandan Cumhuriyetçiler arasında ise 2021'de yüzde 26 olan oranın bugün yüzde 18'e indiği ve Trump'a oy veren bu kitlenin büyük oranda Kongre baskınının şiddet içeren bir eylem olmadığını düşündüğü sonucu ortaya çıktı. Benzer şekilde baskına katılan kişilerin ceza alması gerektiğini düşünen Cumhuriyetçilerin oranında da kayda değer bir düşüş gözlemlendi.

Cumhuriyetçi seçmenin sadece 3'te 1'i, Biden'ın başkanlığını meşru görüyor

Joe Biden'ın 2020'deki seçimleri meşru şekilde kazandığına inanan Amerikalıların oranı da 3 yıl içinde yüzde 69'dan yüzde 62'ye gerilerken, bu oranın Cumhuriyetçiler arasında yüzde 39'dan yüzde 31'e inmesi de dikkati çekti. Bu sonuçlara göre, her 3 Cumhuriyetçi seçmenden sadece 1'i Biden'ın başkanlığının meşru olduğuna inanıyor.

5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde kamuoyundaki desteği yüzde 30'lar seviyesine inen Biden'ın, genel anketlerde de Trump'ın 2 puan gerisinde çıktığı kaydediliyor.

ABD'de seçim anketlerini yayımlayan Real Clear Politics haber sitesinde yer alan güncel anketlerin ortalamasına göre, Trump'a olan destek yüzde 46,6 düzeyinde seyrederken, bu oran Biden için yüzde 44,3 olarak gerçekleşti.