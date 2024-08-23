ABD'de Demokrat Parti Kongresinde Filistinli Amerikalı Konuşmacıya İzin Verilmedi - Son Dakika
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ABD'de Demokrat Parti Kongresinde Filistinli Amerikalı Konuşmacıya İzin Verilmedi

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Demokrat Parti Kongresi, Filistinli Amerikalı bir ismin sahnede konuşma yapmasına izin vermedi. Kongre üyeleri ve sivil toplum örgütleri bu karara tepki gösterdi.

23.08.2024 04:16
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ABD'nin Chicago kentindeki Demokrat Parti Kongresini düzenleyen parti yönetimi, birçok Kongre üyesinin, ön seçimlerde seçilen delegelerin ve sivil toplum örgütlerinin çağrılarına rağmen, kongrenin son gününde Filistinli Amerikalı bir ismin sahnede konuşma yapmasına izin vermedi.

Chicago'da pazartesi günü başlayan ve bu akşam sona erecek olan Demokrat Parti Kongresi, Filistin destekçisi liderlerin ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini topladı.

Kongrenin ilk gününden itibaren Demokrat Parti yönetimin "kongrede Filistinli Amerikalı bir delegenin bir konuşma yapmasına izin verilsin" çağrılarına kulağını tıkaması ve bazı Kongre üyelerinin dahi dahil olduğu çağrıları görmezden gelmesi dikkat çekti.

ABD'nin birçok eyaletinden gelen ve Gazze politikasından dolayı Biden'a oy vermeyebileceklerini söyleyen "taahhütsüz" Demokrat delegeler, kongrenin yapıldığı United Center'ın hemen yanında bir basın açıklaması yaptı.

Ülke genelinde 800 bin civarında partili olup Demokrat adaya oy vermeyebileceğini dile getiren seçmen olduğunu dile getiren delegeler, "bugün temel talebimiz Filistinli Amerikalı bir delegenin sahneye çıkıp Gazze'de olanlarla ilgili kısa bir konuşma yapmasıdır" vurgusunu yaptı.

Bu taleplerine bugüne kadar Demokrat Parti yönetiminin olumlu dönüş yapmadığını kaydeden delegeler, perşembe günü yerel saatle 18: 00'e kadar partiden dönüş yapmaları için cevap beklediklerini kaydettiler.

Filistinli Amerikalı bir delegeyi dinlemeye tahammül edemediler

"Taahhütsüz" delegeler hareketinin eşbaşkanı olan Layla Alabed, basın toplantısında, uzun yıllardır içinde oldukları partinin böyle önemli bir günde Filistinli bir delegeyi 5 dakika dinlemeye tahammül edememesini eleştirdi.

Alabed, "Biz Demokrat delegeler olarak ABD'nin İsrail'e bir bomba daha göndermesini istemiyoruz. Bunu dile getirmek için buradayız." dedi.

Michigan'dan gelen delege Abbas Alawieh de, gece boyunca United Center'ın dışındaki kaldırımda yattıklarını, havanın soğuk olmasına karşın bulundukları bölgeyi terk etmediklerini ve bundan gurur duyduğunu belirtti.

Alawieh, "Başkan Biden'dan artık İsrail'e silah göndermeyi durdurmasını istiyoruz. Bugün içinse bu kongrede bir Filistin arkadaşımızın konuşma yapmasını talep ettik." değerlendirmesini yaptı.

June Rose adlı Yahudi bir delege de, "Benim hayatım neden Filistinli bir insanın hayatından daha değerli olsun ki?" diyerek Filistin ve Gazze konusunda mücadele den arkadaşlarına sonuna kadar destek vereceğini ifade etti.

Açıklamaların ardından dağılan delegeler, yerel saatle 18: 00'de yeniden toplandılar ve Demokrat Parti yönetiminin kendilerine olumlu dönüş yapmadığını ve büyük bir hayal kırıklığı içinde olduklarını açıkladılar.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Demokrat Parti Kongresinde Filistinli Amerikalı Konuşmacıya İzin Verilmedi - Son Dakika

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