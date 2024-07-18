ABD'de Demokratlar Biden'ın çekilmesi halinde Kamala Harris'i destekliyor - Son Dakika
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ABD'de Demokratlar Biden'ın çekilmesi halinde Kamala Harris'i destekliyor

ABD'de yapılan ankette, Demokratların büyük çoğunluğu Başkan Joe Biden'ın seçimden çekilmesi durumunda yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediğini ortaya koydu. Ankete göre, Demokratların yaklaşık yüzde 28'i Harris'in Trump'a karşı kazanma ihtimalinin Biden'a kıyasla daha yüksek olduğunu düşünürken, yüzde 24'lük kesim ise tam tersini savunuyor. ABD'lilerin yüzde 51'i Biden'ın seçimden çekilip yerini başka bir Demokrata bırakmasını istiyor.

18.07.2024 21:07
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ABD'de yapılan ankette, Demokratların yüzde 79'u Başkan Joe Biden'ın seçimden çekilmeye karar vermesi halinde yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediğini ortaya koydu.

İngiliz The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketinin yaptığı ankette, ABD'lilere 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin sorular yöneltildi.

Ankette, Demokratlara, seçimden çekilme çağrıları alan Biden'ın başkanlık yarışından çıkması halinde Harris'in aday gösterilmesini destekleyip desteklemediği soruldu.

Ankete göre, Demokratların yüzde 79'u Biden'ın seçimden çekilmesi durumunda yardımcısı Harris'in aday gösterilmesini destekliyor.

Demokratların yaklaşık yüzde 28'i, Harris'in eski Başkan Donald Trump'a karşı kazanma ihtimalinin Biden'a kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyor. Tam tersi yüzde 24'lük kesim de Harris'in Trump'ı yenme ihtimalinin Biden'dan daha düşük olduğunu belirtiyor.

ABD'lilerin yüzde 51'i Biden'ın seçimden çekilip yerini başka bir Demokrata bırakmasını istiyor. Demokratlardan bu kararı destekleyenlerin büyük çoğunluğu da Biden'ın yaşı, zihinsel ve fiziksel sağlığından endişe duyduğu için seçimden çekilmesini istiyor.

Öte yandan, ABD'lilerin yüzde 65'i ise Biden'ın yarıştan çekilmeyeceği görüşünde.

Demokratlardan baskı artıyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. Biden, yaşı konusundaki kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen George Clooney gibi ünlülerden Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff de Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katılmıştı.

Biden'a "çekil çağrısı" yapan Demokrat sayısı 20'yi geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Demokratlar Biden'ın çekilmesi halinde Kamala Harris'i destekliyor - Son Dakika

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