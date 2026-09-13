ABD'de dev panda Qing Bao, Washington'daki Smithsonian Hayvanat Bahçesi'nde 5. yaşını kutladı
Dev panda Qing Bao, ABD'nin başkenti Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beşinci yaş gününü kutladı. Kutlama, Qing Bao'nun bakıcıları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşti.
WASHINGTON, 13 Eylül (Xinhua) -- Dev panda Qing Bao, ABD'nin başkenti Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beşinci yaş gününü kutladı.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › ABD'de dev panda Qing Bao, Washington'daki Smithsonian Hayvanat Bahçesi'nde 5. yaşını kutladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?