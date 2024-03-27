ABD'de Filistin destekçilerine polis müdahalesi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan Ayında 3 Bin İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım Ulaştırdı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ramazan ayında 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldı. Yardımlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ETSO ve Erzurumlu hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hazırlanan gıda paketi ve alışveriş çekleri şeklinde dağıtıldı. Yardımlar, meclis üyeleri ve genel sekreterlik aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüldü. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yardımların ramazanın ilk gününden itibaren dağıtılmaya başlandığını belirtti ve yardımların ihtiyaç sahibi ailelere zahmet vermeden ulaştırıldığını vurguladı.