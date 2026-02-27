ABD'de Filistin Devleti Desteği %57 - Son Dakika
ABD'de Filistin Devleti Desteği %57

27.02.2026 15:15
ABD'de yapılan bir ankette katılımcıların %57'si bağımsız Filistin devletini destekliyor.

ABD'de yapılan ankette, katılımcıların yüzde 57'si bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini bildirdi.

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup'un son anketine göre, ABD'lilerin İsrail ve Filistin'e ilişkin tutumlarında, önceki yıllara kıyasla belirgin değişimler gözlemlendi.

Demokratların yüzde 65'i Filistin'e, yüzde 17'si İsrail'e sempati duyduğunu belirtirken, bu grubun görüşlerinde son bir yılda kayda değer bir değişim görülmedi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i İsrail'e, yüzde 13'ü Filistin'e daha fazla sempati duyduğunu aktardı. Bu grup içinde İsrail'e duyulan sempati, 2024'e kıyasla 10 puan düşerek 2004'ten bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Bu yılki değişimde esas etken, siyasi bağımsızlar oldu. Bağımsızların yüzde 41'i Filistin'e, yüzde 30'u İsrail'e sempati duyduğunu belirtti. Geçmiş yıllarda bu grup, İsrail'e yüzde 42, Filistin'e yüzde 34 oranında yakınlık duyduğunu bildirmişti.

Tüm yaş gruplarında Filistin'e yakınlık artıyor

18-34 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 53'ü Filistin'e daha fazla sempati duyduğunu belirtirken, İsrail'e sempati duyanların oranı yüzde 23 ile rekor seviyede geriledi. Bu yaş grubunda çoğunluğun ilk kez bu görüşü bildirdiği görüldü.

35-54 yaş aralığındaki grubun yüzde 46'sı Filistin'e, yüzde 28'i İsrail'e daha fazla sempati duyduğunu ifade ederken, bu grubun 2025'teki (yüzde 45'i İsrail, yüzde 33'ü Filistin) görüşü neredeyse tersine döndü.

55 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 49'unun İsrail'e, yüzde 31'inin Filistin'e daha fazla sempati duyduğu görüldü. 2005'ten bu yana ilk kez üst yaş grubu ABD'lilerin yarısından azının İsrail'e sempati duyduğu dikkati çekti.

Filistin'e yönelik olumlu görüşler artıyor

ABD'lilerin İsrail ve Filistin topraklarına ilişkin görüşlerine bakıldığında, son bir yılda İsrail'e yönelik olumlu bakış azalsa da hala ABD'lilerin yüzde 46'sı İsrail'i, yüzde 37'si Filistin'i daha olumlu değerlendirdi.

Bağımsızlar arasında hem Filistin hem de İsrail topraklarına olumlu bakanların oranının yüzde 41 olduğu görüldü. Son bir yılda İsrail'e olumlu bakış 6 puan düştü, Filistin'e olumlu bakış 10 puan arttı.

Demokratlar arasında 2025'ten bu yana Filistin toprakları lehine bir üstünlük olduğu görülüyor. Demokratların yüzde 48'i Filistin topraklarını olumlu görürken, yüzde 34'ü İsrail'i olumlu değerlendirdi.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 69'u İsrail lehine görüş bildirirken, bu oranın 2025'e göre 15 puan düştüğü dikkati çekti.

Çoğunluk, bağımsız bir Filistin devletini destekliyor

Katılımcıların yüzde 57'lik çoğunluğu İsrail ile yan yana bağımsız bir Filistin devletini desteklerken, yüzde 28'i bu fikre karşı çıktı, yüzde 15'i ise görüş bildirmedi.

Parti bazında Demokratların yüzde 77'si, bağımsızların yüzde 57'si, Cumhuriyetçilerin yüzde 33'ü bu fikri destekledi.

Orta Doğu'daki durum karşısında Filistinlilere destek

Katılımcıların yüzde 41'i Orta Doğu'daki durum karşısında Filistinlilere, yüzde 36'sı İsraillilere daha fazla sempati duyduğunu belirtti.

2025 ile kıyaslandığında bunun dikkat çekici bir değişim olduğu görüldü. Bundan yalnızca bir yıl önce İsrail'e sempati duyanların oranı yüzde 46 iken, Filistin'e sempati duyanların oranı yüzde 33'tü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Son Dakika

