ABD'de Filistin'e destek gösterileri sürerken George Washington Üniversitesi'nde gerginlik yaşandı - Son Dakika
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ABD'de Filistin'e destek gösterileri sürerken George Washington Üniversitesi'nde gerginlik yaşandı

ABD\'de Filistin\'e destek gösterileri sürerken George Washington Üniversitesi\'nde gerginlik yaşandı

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde Filistin'e destek için çadır kampı kuran öğrencilerle, kampın polis tarafından kaldırılmasını isteyen Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Cumhuriyetçi vekiller, çadır kampının kaldırılmasını talep ederken öğrenciler ise ABD'nin Gazze'deki soykırıma ortak olmaması gerektiğini dile getirdi. Tartışmalar kameralara yansırken öğrenciler, vekillerin çadır bölgesinden ayrılışları sırasında da tepkilerini sürdürdüler.

02.05.2024 00:09
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ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde Filistin'e destek için çadır kampı kuran öğrencilerle, kampın polis tarafından kaldırılmasını isteyen Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

ABD genelindeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ederken Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri James Comer, Bryon Donalds, Lauren Boebert, Anna Paulina Luna ve Eric Burlison, eylemlerin başkent Washington'daki adresi George Washington Üniversitesi kampüsündeki çadır kampı ziyaret etti.

Cumhuriyetçi üyeler, önce GWU yönetimiyle bir araya geldi ve öğrencilerin yaklaşık 1 haftadır kullandığı çadır kampının tamamen kaldırılmasını talep etti.

Daha sonra çadır kampını ve etrafını yoğun güvenlik arasında gezen vekillere öğrenciler tepki gösterdi ve "ABD'nin Gazze'deki soykırıma ortak olmaması gerektiği" yönünde tepkilerini dile getirdi.

Bazı öğrencilerin sert tepki gösterdiği Cumhuriyetçi vekil Comer ile Donalds arasında zaman zaman yaşanan tartışmalar kameralara yansıdı. Meclis üyelerinin korumalarının bazı göstericileri uzaklaştırdığı görülürken, diğer göstericiler ise megafonlar eşliğinde Kongre üyelerinin basın toplantısı yaptığı alanda yüksek sesle şarkılar söylediler ve Gazze için destek istediler.

Kameraların karşısına geçen vekiller, hem Washington DC Belediye Başkanı Demokrat Partili Muriel Bowser'a, hem de polis şeflerine tepki göstererek çadır kampının bir an önce kaldırılması gerektiğini savundular.

Comer, GWU'daki Yahudi öğrencilerin kendilerini tehdit altında hissettiklerini savunarak ABD'de bunun yaşanmasının kabul edilemeyeceğini ve "antisemitizme yer olmadığını" ifade etti.

Öğrenciler, basın toplantılarının ardından vekillerin çadır bölgesinden ayrılışları sırasında da tepkilerini sürdürdüler.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Filistin'e destek gösterileri sürerken George Washington Üniversitesi'nde gerginlik yaşandı - Son Dakika

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