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ABD'de Filistin'e destek gösterileri tartışması - Son Dakika
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ABD'de Filistin'e destek gösterileri tartışması

ABD'de Filistin'e destek gösterilerinin ifade özgürlüğü kapsamında olup olmadığına ilişkin tartışmalar sürerken, Pensilvanya Üniversitesi rektörlüğünden istifa eden Elizabeth Magill'in gösterileri savunan sözlerini geri çekmesi Biden yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

ABD\'de Filistin\'e destek gösterileri tartışması
11.12.2023 - 23:45,
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Filistin'e destek gösterilerinin ifade özgürlüğü kapsamında olup olmadığına ilişkin tartışmaların sürdüğü ABD'de Joe Biden yönetimi, Pensilvanya Üniversitesindeki rektörlük görevinden istifa eden Elizabeth Magill'in bu gösterileri savunan sözlerini geri çekmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, bazı Amerikan üniversitelerinin kampüslerindeki Filistin'e destek gösterileriyle ilgili rektörlerin tutumunu ve son açıklamalarını değerlendirdi.

Bates, Magill'in Pensilvanya Üniversitesi Rektörlüğünden istifasına ilişkin yorum yapmazken kampüsteki Filistin'e destek gösterilerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği sözlerini geri almasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Sözcü Yardımcısı, "Başkan, şu anki dönemin kararlı ve ahlaki kesinliğe sahip bulunduğumuzdan emin olmamız gereken bir dönem olduğuna inanıyor. Magill'in sözlerini geri aldığı açıklamasını gördüm. Bu, yapılması gereken doğru bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD ve uluslararası kamuoyunda Filistin'e destek gösterilerini ifade özgürlüğü kapsamında gördüğünü belirten Magill'in gelen baskılar üzerine istifa etmek zorunda kalmasıyla ilgili tartışmalar halen sürüyor.

Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay de istifaya zorlanmıştı

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında eski Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için çağrılmıştı.

Üç rektör de saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti.

Üç isim, Komisyondaki ifadelerinin ardından yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından dün istifa etmişti. Magill, yazılı açıklama yaparak gösterilerle ilgili sözlerini geri aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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