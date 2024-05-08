ABD'de Filistin'e destek gösterileri: George Washington Üniversitesi'nde çadır kampı kaldırıldı, 33 gösterici gözaltına alındı - Son Dakika
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ABD'de Filistin'e destek gösterileri: George Washington Üniversitesi'nde çadır kampı kaldırıldı, 33 gösterici gözaltına alındı

ABD\'de Filistin\'e destek gösterileri: George Washington Üniversitesi\'nde çadır kampı kaldırıldı, 33 gösterici gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi'nde (GWU) Filistin'e destek için kurulan çadır kampını kaldıran polis, 33 göstericiyi gözaltına aldı. Ülke genelinde İsrail ile ABD'ye tepkilerin odak noktası haline gelen kampüs olaylarında, GWU'da polis müdahalesi yaşandı. Washington Belediye Başkanı ve Polis Şefi, basın toplantısı düzenleyerek çadır kampının kamu güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı. Polis müdahalesi sırasında göz yaşartıcı sprey kullanıldığı ve arbede yaşandığı sosyal medyada tepki topladı. Belediye Başkanı Bowser'ın GWU'daki öğrenci gösterileriyle ilgili oturumu iptal edildi.

08.05.2024 17:29
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ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi'nde (GWU) Filistin'e destek için kurulan çadır kampını kaldıran polis, 33 göstericiyi gözaltına aldı.

ABD'de ülke geneline yayılan ve İsrail ile ABD'ye tepkilerin odak noktası haline gelen kampüs olaylarında, başkent Washington'daki GWU, sabaha karşı polis müdahalesine tanık oldu.

Olayla ilgili olarak Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ile Polis Şefi Pamela Smith, sabah saatlerinde basın toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Bowser, öğrencilere ifade özgürlüğü haklarını kullanmaları konusunda yeterli imkanı verdiklerini, ancak bir noktadan sonra kamu güvenliğini korumak amacıyla anayasal görevlerini yerine getirerek çadır kampını temizlediklerini söyledi.

Polis Şefi Smith de sabaha karşı 03.30 sularında GWU'nun bahçesinde yaklaşık 2 haftadır bulunan çadır kampının, daha önce yapılan uyarıların göz ardı edilmesi nedeniyle polis tarafından kaldırıldığını ve 33 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Smith, barışçıl şekilde başlayan ve devam eden gösterilerin son günlerde şiddet içeren bir hale dönüşmeye başladığını, bu sebeple müdahale kararı aldıklarını ileri sürdü.

Polis, göz yaşartıcı sprey kullandı

Öte yandan, olayla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüler, polisin öğrencileri çadırlardan uzaklaştırmak için göz yaşartıcı sprey kullandığını ortaya koydu.

Bazı öğrencileri zor kullanarak bölgeden uzaklaştıran polisle göstericiler arasında yaşanan arbede de sosyal medyada tepki topladı.

Bowser'ın Kongre oturumu iptal edildi

Diğer yandan, bugün ABD Temsilciler Meclisi'nde GWU'daki öğrenci gösterileriyle ilgili olarak bir oturumda soruları yanıtlaması beklenen Belediye Başkanı Bowser'ın oturumu son dakikada iptal edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Kongredeki ilgili komite, polisin öğrencilere yönelik müdahalesinin ardından söz konusu oturumu iptal etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Filistin'e destek gösterileri: George Washington Üniversitesi'nde çadır kampı kaldırıldı, 33 gösterici gözaltına alındı - Son Dakika

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