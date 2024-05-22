ABD'de Günlük Esrar Kullanımı Günlük İçki Tüketimini Geride Bıraktı - Son Dakika
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ABD'de Günlük Esrar Kullanımı Günlük İçki Tüketimini Geride Bıraktı

ABD\'de Günlük Esrar Kullanımı Günlük İçki Tüketimini Geride Bıraktı

Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, ABD'de günlük esrar kullanımının günlük içki tüketimini geride bıraktığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, günlük esrar kullanımını bildirme oranında 1992'den 2022'ye kadar 15 kat artış yaşandı ve günlük esrar kullananların sayısı ilk kez günlük içki tüketenlerin sayısını geçti.

22.05.2024 17:48
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ABD'de yapılan bir araştırma, ülkede günlük esrar kullanımının günlük içki tüketimini geride bıraktığını ortaya koydu.

Carnegie Mellon Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmada, ABD Ulusal Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Anketi verilerinden faydalanılarak, ülke genelindeki günlük alkol tüketimi ile esrar kullanımı ele alındı.

Anketin yapılmaya başlandığı 1979 ile 2022 yılları arasındaki verilerin esas alındığı araştırmaya göre, esrar kullanımı 1992'de en düşük seviyesini gördü.

Günlük esrar kullanımını bildirme oranında 1992'den 2022'ye kadar 15 kat artış yaşandı.

Günlük alkol tüketenlerin sayısı, 1992'de esrar kullananların sayısının 10 katı olurken, 2022 rakamlarına göre ülkede yaklaşık 17,7 milyon kişi "her gün" veya "neredeyse her gün" esrar kullandı, 14,7 milyon kişi ise "her gün" ya da "neredeyse her gün" içki içti.

Verilerin tutulduğu 1979'dan bu yana günlük esrar kullananların sayısı ilk kez 2022'de günlük içki tüketenlerin sayısını geçti.

Ülkede içki tüketenlerin sayısının çok daha fazla olduğu belirtilen araştırmada, günlük esrar veya günlük içki tüketimine odaklanıldığı vurgulandı.

Carnegie Mellon Üniversitesinde "esrar politikası araştırmacısı" olan, çalışmanın yazarı Jonathan Caulkins, "Mevcut esrar kullanıcılarının yüzde 40'ı her gün ya da neredeyse her gün esrar kullanıyor ki bu da tipik alkol kullanımından çok tütün kullanımıyla ilişkili bir örnek." dedi.

Araştırma bulguları "Addiction" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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