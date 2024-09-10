Tacize Uğrayan Kadına 5.6 Milyon Dolar Tazminat - Son Dakika
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Tacize Uğrayan Kadına 5.6 Milyon Dolar Tazminat

ABD'nin California eyaletinde, hapisteki eşini ziyareti öncesi güvenlik güçleri üzerini ararken cinsel tacize uğradığı gerekçesiyle dava açan kadına 5,6 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

10.09.2024 16:17
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ABD'nin California eyaletinde, hapisteki eşini ziyareti öncesi güvenlik güçleri üzerini ararken cinsel tacize uğradığı gerekçesiyle dava açan kadına 5,6 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Avukatları, Christina Cardenas'ın 6 Eylül 2019'da California'da hapisteki eşini ziyareti esnasında meydana gelen olayın dava sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hapishane ziyareti öncesi, güvenlik güçlerince elbiseleri çıkarılarak üzeri aranan Cardenas'ın, bu süreçte cinsel tacize maruz kaldığı gerekçesiyle dava açtığı hatırlatıldı.

Hapishane yetkililerinin, X-ray taramasında yabancı bir cisim tespit edilmesinin ardından resmi izinle kıyafetler çıkarılarak arama yapabileceği ifade edilen açıklamada, Cardenas'ın X-ray taramasında yabancı cisme rastlanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, açılan dava sonucu Cardenas'a 5,6 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı, bunun 3,6 milyon dolarını California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Biriminin, kalan kısmını doktorlar, güvenlik güçleri gibi davanın diğer taraflarının ödeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

California, Güncel, Son Dakika

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