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ABD'de ihraç edilen eski Temsilciler Meclisi Üyesi George Santos, mahkemede duruşmaya katıldı - Son Dakika
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ABD'de ihraç edilen eski Temsilciler Meclisi Üyesi George Santos, mahkemede duruşmaya katıldı

ABD'de ihraç edilen eski Temsilciler Meclisi Üyesi George Santos, hakkındaki suçlamalarla ilgili New York'taki mahkemede düzenlenen duruşmaya katıldı. Savcılar, Santos'un avukatı ile anlaşma için müzakerelerin devam etmesini beklediklerini belirtti. Santos, suçsuz olduğunu iddia ederken, mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

ABD\'de ihraç edilen eski Temsilciler Meclisi Üyesi George Santos, mahkemede duruşmaya katıldı
13.12.2023 - 03:03,
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NEW ABD'de, eski Temsilciler Meclisi Üyesi George Santos, ihraç edildikten sonra, hakkındaki suçlamalarla ilgili New York'taki mahkemede düzenlenen duruşmaya katıldı.

Long Island bölgesindeki federal mahkemeye avukatıyla birlikte gelen Santos, avukatı aracılığıyla savcılarla anlaşmanın yollarını aradı.

Savcılar, mahkemenin hakimi Joanna Seybert'e, Santos'un avukatı ile anlaşma için müzakerelerin devam etmesini beklediklerini belirtti.

Santos, duruşmada, kendisine yöneltilen 23 ağır suçlamayla ilgili suçsuz olduğunu iddia ederken, mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

ABD medyasında, savcıların, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yakın zaman önce Temsilciler Meclisi Üyeliğinden ihraç edilen Santos hakkında hazırladıkları dosyanın, bir milyon sayfadan fazla olduğu bilgisi yer aldı.

ABD Temsilciler Meclisi, 1 Aralık'ta, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhuriyetçi temsilci George Santos'un üyeliğini düşürmüştü.

Temsilciler Meclisince soruşturuluyordu

New York'tan, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, daha sonra yalan beyanda bulunma, dolandırıcılık, kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmiş, NYU yetkilileri ise üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu. Santos'un, seçim kampanyasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde, "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökenli olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.

Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 döneminde kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.

Son olarak Santos'un ofisinde kısa bir süre çalıştığını söyleyen Derek Myers, Santos'un kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, kendisine yöneltilen dolandırıcılık, kara para aklama, seçim kampanyası sırasında yalan ve yanlış beyanlarda bulunma, kamu fonlarının çalınması suçlamalarıyla ilgili tüm suçlamaları reddetmiş, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

New York'ta mayısta gözaltına alınan Santos, 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Santos, hakkındaki iddialar nedeniyle mart ayından beri Temsilciler Meclisi Etik Komitesince soruşturuluyordu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de ihraç edilen eski Temsilciler Meclisi Üyesi George Santos, mahkemede duruşmaya katıldı - Son Dakika
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