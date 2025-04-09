ABD'de İki Üniversitesi Fonları Donduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de İki Üniversitesi Fonları Donduruldu

Cornell ve Northwestern Üniversitelerinin fonları, insan hakları soruşturmaları nedeniyle donduruldu.

09.04.2025 06:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Cornell Üniversitesinin 1 milyar dolardan fazla, Northwestern Üniversitesinin de 790 milyon dolarlık federal fonlarının "insan hakları soruşturmaları" gerekçesiyle dondurulduğu bildirildi.

New York Times'ın (NYT) yetkililere dayandırdığı haberine göre, "insan hakları ihlalleri kaynaklı soruşturmalar" gerekçesiyle iki üniversitenin hibe ve sözleşmeleri kapsayan fonları donduruldu.

Cornell'in 1 milyar dolardan fazla ve Northwestern'in 790 milyon dolarlık fonlarının sağlık, eğitim ve tarım dahil federal bakanlıklarla mevcut hibe ve sözleşmeleri kapsadığı belirtildi.

Northwestern Üniversitesinden yapılan açıklamada, fon dondurma kararına ilişkin haberlerin farkında olduklarını ve söz konusu soruşturmalara ilişkin işbirliği gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kalp pilleri dahil teknolojik ilerlemelere dikkati çekilen açıklamada, "Northwestern'in federal fonları yenilikçi ve hayat kurtarıcı araştırmaları teşvik ediyor. Bu tür araştırmalar artık tehlike altında" ifadeleri yer aldı.

Cornell Üniversitesi Başkanı Michael Kotlikoff, geçen hafta NYT'de yayınlanan yazısında, "İsrail- Filistin çatışması dahil, üniversitenin, kamuoyu tartışmalarına izin vermekten korkmadığını" belirtmişti.

Harvard, Columbia ve UPenn

Son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.

ABD hükümeti, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Donald Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de İki Üniversitesi Fonları Donduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı
Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

23:42 Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
21:01 ’’Ramazan tebriki’’ krizinin diğer aktörüydü Vestel CEO’su görevinden ayrılıyor ''Ramazan tebriki'' krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor
10:09 Teşkilat dizisinden Survivor’a Güzel oyuncuya aşkını ilan etti Teşkilat dizisinden Survivor'a! Güzel oyuncuya aşkını ilan etti
10:08 Görüntüsü olay Şeyma Subaşı, Miami’de denize üstsüz girdi Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami'de denize üstsüz girdi
10:02 CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
09:36 Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
09:32 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı
09:21 Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
09:16 Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
09:14 Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
09:12 Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 06:50:06. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'de İki Üniversitesi Fonları Donduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement