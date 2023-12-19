 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de İklim Değişikliği Nedeniyle 3,2 Milyon Kişi Sel Riski Bölgelerinden Göç Etti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de İklim Değişikliği Nedeniyle 3,2 Milyon Kişi Sel Riski Bölgelerinden Göç Etti

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 2000 ila 2020 yılları arasında 3,2 milyondan fazla Amerikalı iklim değişikliği nedeniyle yüksek sel riski bulunan bölgelerden göç etti. Araştırmada, gelecek 30 yıl içinde 2,5 milyon insanın daha yer değiştirmesinin beklendiği tahmin edildi.

ABD\'de İklim Değişikliği Nedeniyle 3,2 Milyon Kişi Sel Riski Bölgelerinden Göç Etti
19.12.2023 - 02:07,
Abone Ol

NEW ABD'de yapılan bir araştırmada, 3,2 milyondan fazla Amerikalının iklim değişikliği nedeniyle yüksek sel riski bulunan bölgelerden göç ettiği belirtildi.

Nature Communications adlı dergide yayımlanan yeni araştırmada, "İklim Terk Alanları" denilen bölgelere işaret edildi.

Araştırmada, 2000 ila 2020 yılları arasında ABD'de 3,2 milyondan fazla kişinin iklim değişikliğine bağlı sel riski nedeniyle yer değiştirdiği kaydedildi.

2020 nüfus sayımı verileri ve ülke genelindeki sel riski bölgelerinin karşılaştırılması ile yapılan incelemede, 20 yılda doğrudan sellere atfedilen 3,2 milyonun üzerinde net nüfus kaybı yaşandığı tespit edildi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Jeremy Porter, sel riskinin söz konusu bölgelerdeki nüfus üzerindeki etkisine dikkati çekerek, bu durumun o alanlardaki mülk değerlerini, yerleşim yeri kompozisyonunu ve ticari sürdürülebilirliği büyük oranda değiştirdiğine vurgu yaptı.

ABD genelinde 113 milyon kişinin iklim değişikliğine bağlı olarak sel riski altında bulunduğuna işaret edilen araştırmada, gelecek 30 yıl içinde 2,5 milyon insanın daha yer değiştirmesinin beklendiği tahmininde bulunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çevre, Doğal Afetler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de İklim Değişikliği Nedeniyle 3,2 Milyon Kişi Sel Riski Bölgelerinden Göç Etti - Son Dakika


00:50
İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede? İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09
1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04
100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21
Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17
İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55
TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı

Son Dakika
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27 AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17 İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55 TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 03:30:15. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de İklim Değişikliği Nedeniyle 3,2 Milyon Kişi Sel Riski Bölgelerinden Göç Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement