ABD'de İsrail'e destek veren Biden'a tepki: Boş oy kullanma eylemi devam ediyor - Son Dakika
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ABD'de İsrail'e destek veren Biden'a tepki: Boş oy kullanma eylemi devam ediyor

ABD\'de İsrail\'e destek veren Biden\'a tepki: Boş oy kullanma eylemi devam ediyor

ABD'de Demokratlar arasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek veren Başkan Joe Biden'a tepki olarak yayılan boş oy kullanma eylemi, New York'ta 'Leave it Blank NY' (Boş Bırak New York) kampanyasıyla devam ediyor. İlerici demokrat aktivistlerin öncülüğünü yaptığı koalisyon, ABD Başkanı Biden'ı Orta Doğu'da ateşkesi desteklemeye zorlamak için 2 Nisan'da yapılacak ön seçimde, seçmenlere oy pusulalarında tepki amacıyla boş oy kullanmaları çağrısında bulunuyor. Boş Bırak New York koalisyonu, Demokratların ön seçimlerde kullandığı boş oyların resmi olmayan sonuçlarda gösterilmemesi halinde dava açacağını duyurdu.

27.03.2024 09:33  Güncelleme: 09:37
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NEW ABD'de Demokratlar arasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek veren Başkan Joe Biden'a tepki olarak yayılan boş oy kullanma eylemi, New York'ta "Leave it Blank NY" (Boş Bırak New York) kampanyasıyla devam etti.

New York'ta, Barış İçin Yahudi Sesi Hareketi, New York Müslüman Eylem Ağı, New York Müslüman Demokrat Kulübü ve Amerika Demokratik Sosyalistlerin New York'taki bazı şubeleri başta olmak üzere, 20'den fazla grubun desteğiyle "Boş Bırak New York" adlı koalisyon kuruldu.

İlerici demokrat aktivistlerin öncülüğünü yaptığı koalisyon, ABD Başkanı Biden'ı Orta Doğu'da ateşkesi desteklemeye zorlamak için 2 Nisan'da yapılacak ön seçimde, seçmenlere oy pusulalarında tepki amacıyla boş oy kullanmaları çağrısında bulunuyor.

Başkan Biden ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partilerindeki adaylıkları kesinleşmiş olsa da New York'taki başkanlık ön seçiminde verilecek daha fazla boş oyun, Beyaz Saray'ın İsrail'e arka çıkmasındaki tutumunu değiştirmesi yönünde baskı oluşturması bekleniyor.

Başkanlık ön seçimlerinde Michigan eyaletinde başlayan boş oy kullanma hareketi hızla yayılarak Minnesota, Washington ve Hawaii'de devam etti.

Erken oy verme işleminin başladığı New York'ta kayıtlı seçmenler 23 Mart'tan itibaren, oy verme merkezlerine giderek oylarını kullanıyor.

Boş Bırak New York koalisyonu, Demokratların ön seçimlerde kullandığı boş oyların resmi olmayan sonuçlarda gösterilmemesi halinde dava açacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Joe Biden, New York, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de İsrail'e destek veren Biden'a tepki: Boş oy kullanma eylemi devam ediyor - Son Dakika

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