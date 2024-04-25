ABD'de İsrail karşıtı protestoda 50'den fazla kişi gözaltına alındı

AUSTİN, 25 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletindeki Teksas Üniversitesi'nin Austin yerleşkesinde (UT Austin) İsrail karşıtı bir protesto için toplanan insanlar, 24 Nisan 2024.
Yerel medya kuruluşu Austin American-Statesman'ın haberine göre, Çarşamba günü düzenlenen İsrail karşıtı bir protestoda 50'den fazla kişi gözaltına alındı. (Fotoğraf: Christopher Davila/Xinhua)
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