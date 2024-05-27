ABD\'de İşverenler Filistin\'e Destek Gösterilerine Katılan Mezunlara Ayrımcılık Yapıyor

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ABD'de yapılan anket, bazı işverenlerin, Filistin'e destek gösterilerine katılan üniversite mezunlarına ayrımcı yaklaşarak iş vermekten kaçındığını ortaya koydu.

Şirketlerin işe alım süreçlerini araştıran ABD merkezli "Intelligent.com" internet sitesi, yeni mezunları ABD'deki yeni gelişmeler ışığında iş dünyasında neyin beklediğine dair 1268 şirket yöneticisiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Anket, işverenlerin yüzde 30'unun kampüslerde Filistin'e destek gösterilerine katılan yeni mezunları işe almaktan endişe duyduklarını, yüzde 22'sinin de bu kişileri işe almak istemediklerini ortaya çıkardı.

İşverenler, bu tercihlerini Filistin'e destek gösterilerine katılan yeni mezunların "agresif tavırlar sergilediği, diğer çalışanları rahatsız edebileceği ve kendi siyasi düşüncelerine aykırı fikirlere sahip oldukları" gibi gerekçelere dayandırdı.

Mülakatlarda üniversite mezunlarına gösterilere katılıp katılmadığı soruluyor

Ankete katılan işverenlerin yüzde 12'si, işe giriş mülakatlarında yeni mezun adaylara her seferinde Filistin'e destek eylemlerine katılıp katılmadıklarını sorduklarını, yüzde 19'u bu soruyu sıklıkla, yüzde 16'sı bazen sorduklarını belirtti.

Bazı işverenler, gösterilere katılanları işe almaya istekli

Öte yandan ankete katılan işverenlerin yüzde 21'i, Filistin'e destek gösterileri düzenleyen yeni mezunları "açık sözlü, adanmış ve güçlü değerlere sahip" şeklinde nitelendirdi.

Bu işverenler, işe alım sürecinde söz konusu niteliklere önem verdiklerini kaydetti.

İşverenlerin yüzde 57'si ise gösterilere katılan öğrencileri işe alıp almama konusunda taraflı yorumda bulunmadı.

ABD'de bazı işverenler, işe alım süreçlerinde ön yargılı

Anketin sonuçlarına ilişkin CNBC'ye konuşan "Intelligent.com" eğitim ve kariyer geliştirme başdanışmanı Huy Nguyen, işverenlerin çalışma alanlarında "olası dikkat dağınıklığı ve çatışmalardan kaçınmak istemesinin" anlaşılabilir olduğunu savundu.

Nguyen, "Ancak, adayları algılanan siyasi görüşlerine göre değerlendirmek, işverenlerin kaçınmaya çalışması gereken kaygan bir zemin yaratabilir. İfade özgürlüğünü kullanmak ve sosyal konularda kişisel görüşlerini paylaşmak, temel bir haktır ve işverenler adayın becerilerine, deneyimine ve işle ilgili diğer niteliklerine her türlü siyasi ön yargıdan daha fazla öncelik vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni mezunların ABD'deki bazı işverenlerin ön yargılı olduklarını bilmeleri gerektiğine dikkati çeken Nguyen, "Yeni mezunlar, iş başvurusu yaparken kişisel siyasi görüşleri ve kariyer hedefleri arasında ayrım yaparak profesyonelliklerini sürdürmeli ve başvurdukları pozisyon için gerekli niteliklerini vurgulamaya odaklanmaya çalışmalıdırlar." ifadelerini kullandı.