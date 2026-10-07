ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,9 ile Mayıs 2023'ten beri zirveye ulaştı - Son Dakika
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ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,9 ile Mayıs 2023'ten beri zirveye ulaştı

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Fed New York Şubesi'nin eylül Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi 0,3 puan artışla yüzde 3,9'a çıktı. Bu, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviye; orta vadeli beklenti yüzde 3,3'e yükselirken uzun vadeli beklenti yüzde 3'te kaldı.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi eylülde yüzde 3,9'a çıkarak, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi, eylül ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek bir yıla ilişkin medyan enflasyon beklentisi eylülde, önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 3,9'a yükseldi.

Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi 0,1 puan artarak yüzde 3,3'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi değişmeyerek yüzde 3'te kaldı.

Tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin fiyat artışı beklentileri de yükseldi. Benzin fiyatlarına ilişkin beklenti 0,2 puan artarak yüzde 4,8'e, gıda fiyatlarına ilişkin beklenti 0,2 puan artarak yüzde 5,5'e, sağlık hizmetleri fiyatlarına ilişkin beklenti 0,1 puan artarak yüzde 9,2'ye çıktı.

Üniversite eğitimi maliyetlerine ilişkin fiyat artışı beklentisi 1,4 puan artışla yüzde 7,5'e, kiralara ilişkin beklenti ise 0,2 puan artışla yüzde 6,8'e yükseldi.

Gelir ve harcama artışı beklentileri yükselirken, hanehalklarının mevcut ve gelecekteki mali durumlarına ilişkin değerlendirmeleri kötüleşti.

Hanehalkı gelirindeki beklenen medyan artış 0,1 puan yükselerek yüzde 3,1'e çıktı ve Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gelecek bir yıla ilişkin nominal hanehalkı harcama artışı beklentisi de 0,3 puan artarak yüzde 5,5'e yükseldi. Böylece söz konusu beklenti, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İş gücü piyasasına ilişkin beklentiler ise eylülde genel olarak iyileşti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Eylül ayına ilişkin TÜFE verileri 14 Ekim'de açıklanacak.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriNew YorkEkonomiGüncelFinansEylülDünyaSon Dakika

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