ABD'de Kuş Gribi Nedeniyle Süt Testleri Zorunlu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Kuş Gribi Nedeniyle Süt Testleri Zorunlu

USDA, kuş gribi vakaları artışı sonrası çiğ süt testlerini zorunlu hale getirdi.

07.12.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Tarım Bakanlığı (USDA), ülkede son aylarda artış gözlenen kuş gribi (H5N1) vakaları nedeniyle süt stoklarının test edilmesini isteyen federal bir emir yayımladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yeni talimatın çiğ süt testlerini zorunlu kılacağı belirtildi.

Açıklamada, çiğ süt taşıyıcıları ve işleyici kuruluşların numune toplamaları ve USDA ile paylaşmaları talep edilerek, "Bundan amaç, kuş gribinden etkilenen süt hayvanı sürülerini hızla belirlemek ve çiftlik hayvanları arasında bulaşmayı önlemektir." ifadesi kullanıldı.

ABD'de şimdiye kadar 15 eyalette 718 inek sürüsünün kuş gribinden etkilendiği bilgisi verilen açıklamada, bu virüsün kümes hayvanları ve süt ineklerinde salgınlara neden olduğu bildirildi.

Tarım Bakanı Tom Vilsack, bugün yaptığı basın açıklamasında, "Bu talimat, çiftçilere ve çiftlik çalışanlarına hayvanlarını ve kendilerini koruma konusunda daha fazla güven verecek ve bizi de virüsün ülke çapında yayılmasını hızla kontrol altına alma ve durdurma yoluna sokacak." dedi.

Öte yandan, ülke genelinde şu ana kadar 58 kişide kuş gribi tespit edildiği de belirtilerek, büyük çoğunluğun enfekte sığır veya kümes hayvanlarından geçtiği, ancak vakaların hafif semptomlarla atlatıldığı kaydedildi.

İnsanların birbirlerine kuş gribi bulaştırabileceğine dair henüz bir kanıt bulunmuyor, ancak bilim insanları H5N1'in bu yönde evrimleşerek bir sonraki insan salgınına yol açabileceğinden endişe ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de nisanda ülkede "test yapılan 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandığını" açıklamış, sonuçlara karşın ticari sütlerin tehlike arz ettiğine ya da canlı virüs bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ancak ilave test çalışması yapılması gerektiği belirtilmişti.

FDA, sütün belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasının zararlı bakteri ve virüsleri öldürdüğü için insan tüketimi için güvenli olduğunu bildirmişi.

Kaynak: AA

Kuş Gribi, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Kuş Gribi Nedeniyle Süt Testleri Zorunlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:27 Türkiye’den ve ABD’den kritik Suriye mesajı: Daha önceki hataları tekrarlamayın Türkiye'den ve ABD'den kritik Suriye mesajı: Daha önceki hataları tekrarlamayın
00:08 Arap aşiretleri harekete geçti PKKYPG’nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
00:04 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsatınız Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsatınız
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
09:34 Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde
09:20 Borsaya büyük değişiklik geliyor Tüm alım satımlarda uygulanabilecek Borsaya büyük değişiklik geliyor! Tüm alım satımlarda uygulanabilecek
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
09:03 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?
09:02 Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi’nde de rol almış Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
08:58 Gaziantep’te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı Gaziantep'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı
08:43 Hama’yı ele geçiren muhalifler Hafız Esad’ın heykelini yıktı Hama'yı ele geçiren muhalifler Hafız Esad'ın heykelini yıktı
08:29 Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan’daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 00:53:09. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Kuş Gribi Nedeniyle Süt Testleri Zorunlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.