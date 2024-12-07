ABD'de Kuş Gribi Nedeniyle Süt Testleri Zorunlu

Güncel

NEW ABD Tarım Bakanlığı (USDA), ülkede son aylarda artış gözlenen kuş gribi (H5N1) vakaları nedeniyle süt stoklarının test edilmesini isteyen federal bir emir yayımladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yeni talimatın çiğ süt testlerini zorunlu kılacağı belirtildi.

Açıklamada, çiğ süt taşıyıcıları ve işleyici kuruluşların numune toplamaları ve USDA ile paylaşmaları talep edilerek, "Bundan amaç, kuş gribinden etkilenen süt hayvanı sürülerini hızla belirlemek ve çiftlik hayvanları arasında bulaşmayı önlemektir." ifadesi kullanıldı.

ABD'de şimdiye kadar 15 eyalette 718 inek sürüsünün kuş gribinden etkilendiği bilgisi verilen açıklamada, bu virüsün kümes hayvanları ve süt ineklerinde salgınlara neden olduğu bildirildi.

Tarım Bakanı Tom Vilsack, bugün yaptığı basın açıklamasında, "Bu talimat, çiftçilere ve çiftlik çalışanlarına hayvanlarını ve kendilerini koruma konusunda daha fazla güven verecek ve bizi de virüsün ülke çapında yayılmasını hızla kontrol altına alma ve durdurma yoluna sokacak." dedi.

Öte yandan, ülke genelinde şu ana kadar 58 kişide kuş gribi tespit edildiği de belirtilerek, büyük çoğunluğun enfekte sığır veya kümes hayvanlarından geçtiği, ancak vakaların hafif semptomlarla atlatıldığı kaydedildi.

İnsanların birbirlerine kuş gribi bulaştırabileceğine dair henüz bir kanıt bulunmuyor, ancak bilim insanları H5N1'in bu yönde evrimleşerek bir sonraki insan salgınına yol açabileceğinden endişe ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de nisanda ülkede "test yapılan 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandığını" açıklamış, sonuçlara karşın ticari sütlerin tehlike arz ettiğine ya da canlı virüs bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ancak ilave test çalışması yapılması gerektiği belirtilmişti.

FDA, sütün belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasının zararlı bakteri ve virüsleri öldürdüğü için insan tüketimi için güvenli olduğunu bildirmişi.