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ABD'de Trump ve Biden, Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York ön seçimlerini kazandı - Son Dakika
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ABD'de Trump ve Biden, Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York ön seçimlerini kazandı

ABD'nin Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York eyaletlerinde yapılan ön seçimlerde Donald Trump ve Joe Biden zafer kazandı. Biden, Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York'ta yarışı kazanarak Demokrat Parti başkan adaylığı için gereken delege sayısını geçti. Trump ise aynı eyaletlerde Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı için gereken delege sayısını aştı.

03.04.2024 11:35
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ABD'nin Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York eyaletlerinde, "primary" denilen ve eyaletler düzeyinde yapılan ön seçimleri, Donald Trump ve Joe Biden kazandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York eyaletlerinde ön seçimleri yaptı.

Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley'nin 6 Mart'ta ön seçimlerden çekilmesinin ardından ciddi bir rakibi kalmayan Trump ve Demokratlar arasında kayda değer rakibi bulunmayan Biden, 4 eyalette de ön seçimleri kazandı.

Demokrat Parti adaylarından mevcut ABD Başkanı Biden, Wisconsin'de oyların yüzde 88,5'ini, Rhode Island'da yüzde 82,6'sını, Connecticut'ta yüzde 85'ini, New York'ta yüzde 91,5'ini alarak yarışı kazandı.

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti adaylarından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, New York'ta oyların 82'sini, Connecticut'ta yüzde 78'ini, Rhode Island'da yüzde 84,5'ini, Wisconsin'de ise yüzde 79'unu aldı.

Biden ve Trump, Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde yapılan ön seçimleri kazanarak 13 Mart'ta başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Biden, Demokrat Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1968'i geçmiş; Trump da Cumhuriyetçi Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1215'i aşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Trump ve Biden, Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York ön seçimlerini kazandı - Son Dakika

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