ABD'de Polis Tarafından Öldürülen Kişi Sayısı 2023 Yılında Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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ABD'de Polis Tarafından Öldürülen Kişi Sayısı 2023 Yılında Zirveye Ulaştı

ABD'de ulusal kayıtların başladığı 2013 yılından bu yana polis tarafından öldürülen kişi sayısı 2023 yılında zirveye ulaştı. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan rapora göre, ABD polisi geçen yıl en az 1.247 kişiyi öldürdü. Raporda, polis kolluk kuvvetleri için hesap verme sisteminin işe yaramadığı ve güç kullanımına ilişkin verilerin açıklanmadığı belirtildi.

29.05.2024 15:52
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BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- ABD'de ulusal kayıtların başladığı 2013 yılından bu yana polis tarafından öldürülen kişi sayısı 2023 yılında zirveye ulaştı.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından Çarşamba günü yayımlanan ve Mapping Police Violence adındaki kar amacı gütmeyen araştırma grubuna atıfta bulunan 2023 ABD İnsan Hakları İhlalleri Raporu'na göre, ABD polisi geçen yıl en az 1.247 kişiyi öldürdü. Bu rakam günde ortalama üç kişinin polisler tarafından öldürüldüğü anlamına geliyor.

Öte yandan raporda "Polis kolluk kuvvetleri için, hesap verme sistemi işe yaramıyor" denildi.

"Arresting Citizenship: The Democratic Consequences of American Crime Control" (Vatandaşlığın Tutuklanması: Amerika'da Suç Kontrolünün Demokratik Sonuçları) adlı kitaba atıfta bulunan raporda ABD polis departmanlarının, kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin meşruiyetini sorgulayan vatandaşlardan her zaman nefret ettiği ve polisin yasadışı eylemlerden sorumlu tutulması mekanizmasının neredeyse hiç işe yaramadığı belirtildi.

Raporda, "ABD'de polisin aşırı güç kullanması sorunu bariz olsa da kolluk kuvveti departmanlarının çoğu, güç kullanımına ilişkin verileri açıklamayı reddediyor" denildi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Polis Tarafından Öldürülen Kişi Sayısı 2023 Yılında Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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