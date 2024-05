ABD'de Polis Tarafından Öldürülen Kişi Sayısı 2023 Yılında Zirveye Ulaştı

Güncel

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- ABD'de ulusal kayıtların başladığı 2013 yılından bu yana polis tarafından öldürülen kişi sayısı 2023 yılında zirveye ulaştı.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından Çarşamba günü yayımlanan ve Mapping Police Violence adındaki kar amacı gütmeyen araştırma grubuna atıfta bulunan 2023 ABD İnsan Hakları İhlalleri Raporu'na göre, ABD polisi geçen yıl en az 1.247 kişiyi öldürdü. Bu rakam günde ortalama üç kişinin polisler tarafından öldürüldüğü anlamına geliyor.

Öte yandan raporda "Polis kolluk kuvvetleri için, hesap verme sistemi işe yaramıyor" denildi.

"Arresting Citizenship: The Democratic Consequences of American Crime Control" (Vatandaşlığın Tutuklanması: Amerika'da Suç Kontrolünün Demokratik Sonuçları) adlı kitaba atıfta bulunan raporda ABD polis departmanlarının, kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin meşruiyetini sorgulayan vatandaşlardan her zaman nefret ettiği ve polisin yasadışı eylemlerden sorumlu tutulması mekanizmasının neredeyse hiç işe yaramadığı belirtildi.

Raporda, "ABD'de polisin aşırı güç kullanması sorunu bariz olsa da kolluk kuvveti departmanlarının çoğu, güç kullanımına ilişkin verileri açıklamayı reddediyor" denildi.