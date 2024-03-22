- ABD'de sıcak hava balonu elektrik tellerine takılıp yola düştü
MİNNESOTA - ABD'nin Minnesota eyaletinde bir sıcak hava balonu elektrik tellerine çarptıktan sonra otoyola kenarına düşüp alev aldı, 2 kişi yaralandı.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Rochester kentinde bir sıcak hava balonu, iniş sırasında elektrik tellerine takıldı. Balon yaklaşık 9 metre yükseklikten otoyol kenarına düşerek alev aldı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balondaki 2 kişi hafif yaralanırken, yangın kısa sürede söndürüldü.
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahsı ikamet ettiği adreste yakalayarak cezaevine gönderdi.
Isparta'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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