ABD'de Şiddetli Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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ABD'de Şiddetli Fırtına Uyarısı

15.06.2026 12:54
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Georgia'dan Maine'e kadar 80 milyon kişi için fırtına, rüzgar ve dolu uyarısı yapıldı.

ABD'nin doğu kesimlerinde, Georgia eyaletinden Maine eyaletine kadar uzanan bölgedeki yaklaşık 80 milyon kişi için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

ABC News'in haberine göre, ülkenin Georgia eyaletinden Maine eyaletine kadar uzanan doğusunda rüzgar, dolu, şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, şiddetli fırtınanın New York, Albany, Pittsburgh, Philadelphia şehirleri ile başkent Washington'u etkisi altına alacağı ve yaklaşık 80 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan ülkenin güneyi için sıcak hava uyarıları sürüyor. Georgia'nın güneyi ve Florida Panhandle bölgesi için "yüksek sıcaklık uyarısı" yapıldı.

Ülkenin batısındaki California eyaletinde de sıcak hava dalgası nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Kaynak: AA

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