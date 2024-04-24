ABD'de sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar - Son Dakika
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ABD'de sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar

ABD'nin Minnesota eyaletinde meydana gelen bir olayda, alev alan araçta mahsur kalan sürücü, çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza sonucu alev alan araçta sürücünün bariyer nedeniyle kapısını açamadığı görülüyor. Çevredekilerin çabaları sonucu aracın camı kırılarak sürücü kurtarıldı. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

24.04.2024 00:28
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- ABD'de sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar

MİNNESOTA - ABD'nin Minnesota eyaletinde alev alan aracın içindeki sürücü çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinin başkenti Saint Paul'de insanlar yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. 18 Nisan'da meydana gelen olayın araç kamerasına yansıyan görüntülerinde bariyere çarpıp kaza yapan bir aracın alev aldığı görülüyor. Sağ tarafı alevler içinde kalan araçtaki sürücü bariyer nedeniyle kapısını açamayınca çevredekiler yardımına koştu. En az 5 kişi kapıyı zorlayarak açmayı denerken, bir ulaştırma çalışanı aracın camını çekiçle kırmayı başardı. Sürücü camın kırılmasının ardından hızlı bir şekilde araçtan çıkarıldı. Sürücünün kurtarılmasından kısa bir süre sonra aracın tamamı alevlere teslim oldu.

Sürücünün sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı, ciddi bir yaralanma yaşamadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Minnesota, Dünya, Güncel, Son Dakika

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