ABD'de Trafik Kontrolünde Öldürülen Polis Memuru Jonathan Diller İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Güncel

NEW ABD'nin New York kentinde, trafik kontrolü sırasında silahla vurularak öldürülen New York Polis Departmanı (NYPD) memuru Jonathan Diller için cenaze töreni düzenlendi.

Long Island'taki Saint Rosa Roman Katolik Kilisesi'nde yapılan törene binlerce polis memuru katıldı.

Motosikletli polisler ile çok sayıda polis memuru, bando takımı ve İrlanda gaydası eşliğinde, öldürülen meslektaşları Diller'i son yolculuğuna uğurladı.

31 yaşındaki Diller, 25 Mart'ta Queens'te yasa dışı park edilen bir aracı kontrolü sırasında Guy Rivera tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.