ABD'de Trafik Kontrolünde Öldürülen Polis Memuru Jonathan Diller İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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ABD'de Trafik Kontrolünde Öldürülen Polis Memuru Jonathan Diller İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

New York Polis Departmanı (NYPD) memuru Jonathan Diller, trafik kontrolü sırasında silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Long Island'daki Saint Rosa Roman Katolik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce polis memuru katıldı. Motosikletli polisler, bando takımı ve İrlanda gaydası eşliğinde Diller'i son yolculuğuna uğurladı. Diller, Queens'te yasa dışı park edilen bir aracı kontrol ettiği sırada Guy Rivera tarafından vurulmuştu.

30.03.2024 20:17  Güncelleme: 20:18
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NEW ABD'nin New York kentinde, trafik kontrolü sırasında silahla vurularak öldürülen New York Polis Departmanı (NYPD) memuru Jonathan Diller için cenaze töreni düzenlendi.

Long Island'taki Saint Rosa Roman Katolik Kilisesi'nde yapılan törene binlerce polis memuru katıldı.

Motosikletli polisler ile çok sayıda polis memuru, bando takımı ve İrlanda gaydası eşliğinde, öldürülen meslektaşları Diller'i son yolculuğuna uğurladı.

31 yaşındaki Diller, 25 Mart'ta Queens'te yasa dışı park edilen bir aracı kontrolü sırasında Guy Rivera tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Trafik Kontrolünde Öldürülen Polis Memuru Jonathan Diller İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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